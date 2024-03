Với thành công của hàng loạt bộ phim điện ảnh ăn khách như “Cua lại vợ bầu”, “Gái già lắm chiêu”,... Lan Ngọc còn được mệnh danh là “ngọc nữ trăm tỷ” của Vbiz

Ngoài ra, Lan Ngọc còn thu hút sức nóng ở lĩnh vực âm nhạc khi cho ra mắt MV “Gái già muốn lấy chồng”. Tuy khả năng ca hát vẫn chưa được đánh giá cao nhưng cô lại nhận rất nhiều lời khen có cánh bởi sự tự tin và đầu tư chỉn chu.

Không chỉ đóng phim, Lan Ngọc còn tham gia nhiều hoạt động giải trí. Năm 2015, Lan Ngọc giành quán quân "Bước nhảy hoàn vũ"

Từ năm 2019, Lan Ngọc là cái tên phủ sóng khắp các gameshow truyền hình như “Chạy đi chờ chi”, “7 nụ cười xuân”,...

Gần đây nhất, tên tuổi của Lan Ngọc còn gây tiếng vang khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Nữ diễn viên luôn có thái độ cầu thị, ân cần, chu đáo và hết mình với công việc. Nhận xét về Lan Ngọc, diva Mỹ Linh chia sẻ gần đây: "Người tài năng đã hiếm nhưng có tài mà mang năng lượng thiện lành như cô này quả là vàng ròng. Phải công nhận em ấy đã giỏi lại còn đẹp, tính cách còn dễ thương".

Từ một cô gái trẻ mới 20 tuổi đen nhẻm trong "Cánh đồng bất tận" trở thành "ngọc nữ trăm tỉ", hàng triệu người ái mộ, người ta nhận xét con đường nghệ thuật của Lan Ngọc như được "trải thảm hoa". Trước nhân xét này, Lan Ngọc từng chia sẻ: “Thành công kiểu như vậy giống như con dao hai lưỡi nó làm mình phải đắn đo đủ điều. Sau này tôi còn thấy giận bản thân vì bỏ qua quá nhiều thứ vì lý do này kia, rồi lại than thở rằng mình không may mắn!”.

Ở tuổi 30, Lan Ngọc có mọi thứ: sắc đẹp, tài năng, thành công và tình yêu thương của đông đảo người hâm mộ. Không ngoa khi có thể cho rằng Lan Ngọc chính là ước mơ của hàng triệu cô gái Việt bởi hành trình chinh phục ước mơ lắm chông gai nhưng cũng đầy thăng hoa.