“Gái già lắm chiêu Diễm My” và những khoảnh khắc sexy “nghẹt thở”

Nhiều người cho rằng, cô nàng có người chống lưng, hỗ trợ phí sau nhưng cô chia sẻ rằng, xe, quần áo... tự mua sắm. Những gì cần thiết cho công việc cô đều tự chi trả.





Diễm My từng chụp nhiều khoảnh khắc sexy và lôi cuốn trong các concept ảnh.



Cô nàng không muốn bị hiểu nhầm hay bị đánh giá là dựa dẫm.



Diễm My đóng phim từ khi cô mới chỉ lên 5 tuổi với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Bóng đêm cuộc tình (năm 1996). Sau 18 năm, Diễm My đã có một gia tài khá đồ sộ trong sự nghiệp điện ảnh với sự góp mặt trong nhiều bộ phim tên tuổi Sài gòn tình ca, Mảnh ghép cuộc đời, Mỹ nhân kế… Cô cũng giành giải thưởng trong cuộc thi nhan sắc Người đẹp hoa anh đào năm 1998.



Năm 1996, Diễm My tham gia vào bộ phim đầu tay Bóng đêm cuộc tình. Trong bức ảnh, cô chụp với Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.



Năm 2008, Diễm My tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào và giành giải nhì.



Năm 2010, Diễm My tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, tuy vậy cô chỉ lọt tới vòng chung kết. Có gương mặt hoàn hảo, số đo 3 vòng khá chuẩn 82-64-90 nhưng Diễm My lại hạn chế về chiều cao (1m63).



Diễm My táo bạo khi chụp ảnh bán nude.



Cô được dự đoán sẽ là một ngọc nữ mới của nền điện ảnh.