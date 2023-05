Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng

“Trong quá trình đi công tác do xe chạy dằn và sốc quá, nên tôi đã cảm nhận được điều khác biệt. Tôi gọi điện hỏi bác sĩ và lập tức đi siêu âm. Lập tức phát hiện bị xuất huyết. Sau đó bác sĩ nhất quyết bắt tôi phải nằm một chỗ tĩnh dưỡng” - Nguyệt Ánh trải lòng.

Cụ thể, theo nữ diễn viên chia sẻ trong một lần đi công tác xa để quay hình cho một chương trình mà cô gắn bó nhiều năm, do xe di chuyển trên địa hình hiểm trở nên khiến thai nhi bị ảnh hưởng. Sau lần đó, nữ diễn viên phải gác lại công việc để tập trung vào việc tĩnh dưỡng.

Nguyệt Ánh thường chia sẻ những hình ảnh của cô và con trai lai Ấn lên mạng xã hội.(Ảnh: FB Nguyet Anh)

Qua sự cố “nhớ đời”, nữ diễn viên càng thương yêu và mong muốn những điều tốt nhất cho con, đặc biệt là vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ. Là mẹ bỉm sữa trong gia đình có nhiều thế hệ, nền văn hóa khác nhau, Nguyệt Ánh không tránh khỏi áp lực trong quá trình nuôi dạy con, thậm chí từng rơi vào tình trạng trầm cảm đến mức có ý nghĩ tự tử.

Diễn viên Nguyệt Ánh chia sẻ từng trầm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời. (Ảnh: FB Nguyet Anh)

Diễn viên Cổng mặt trời chia sẻ: “Tôi biết bản thân rơi vào giai đoạn trầm cảm luôn. Dù tôi cố gắng hết sức nhưng nhiều khi sức khỏe của bé nằm ngoài kiểm soát của mình. Con sốt hay bị gì đó là tôi cảm thấy căng thẳng. Đến mức mà khi nhìn ra ban công, tôi nghĩ đến việc nhảy xuống. Tôi phải cố gắng tự đẩy mình ra khỏi suy nghĩ nguy hiểm đó vì không muốn người thân phiền lòng”.

Sau khi lập gia đình, Nguyệt Ánh dần ít hoạt động nghệ thuật hơn, cô lùi về sau tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và ít khi xuất hiện với báo giới. Bên cạnh nghệ thuật, nữ diễn viên bén duyên với việc kinh doanh.

Nguyệt Ánh rao bán nhà vì quá rộng cho 2 người. (Ảnh: FB Nguyet Anh)

Sau hơn 2 năm kín tiếng để trở thành nàng dâu Ấn Độ, Nguyệt Ánh lại một phen khiến dân tình trầm trồ khi rao bán ngôi nhà giá 14.5 tỉ đồng. Khán giả lại một lần nữa trầm trồ về lý do nữ diễn viên bán nhà do “nhà quá rộng so với 3 người”.

Diễn viên Nguyệt Ánh nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ. (Ảnh: FB Nguyet Anh)

Có thể thấy, trước khi kết hôn cùng với chồng Ấn, Nguyệt Ánh đã trải những khó khăn trong công việc lẫn những trải nghiệm không may mắn trong tình yêu. Nhưng sau tất cả từ những nỗ lực của bản thân và chồng, nay nữ diễn viên đã có được hạnh phúc viên mãn.

Dù sự nghiệp hiện tại không có nhiều nổi bật nhưng Nguyệt Ánh luôn khiến khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc tươi trẻ ở tuổi U40 và cơ ngơi đáng mơ ước. Hiện tại cô luôn thoải mái chia sẻ những hình ảnh của cô cùng chồng và con trai trên mạng xã hội.