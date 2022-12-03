Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng

Hậu trường 03/12/2022 17:33

Là mẹ bỉm sữa trong gia đình có nhiều thế hệ, nền văn hóa khác nhau, Nguyệt Ánh không tránh khỏi áp lực trong quá trình nuôi dạy con, thậm chí từng rơi vào tình trạng trầm cảm đến mức có ý nghĩ tự tử.

Nguyệt Ánh là nữ diễn viên truyền hình khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ trong nhiều bộ phim đình đám trước đây như: Dốc TìnhCổng Mặt TrờiDòng Sông Huynh Đệ và mới đây nhất là phim Nghiệp Sinh Tử. Khán giả luôn ấn tượng với một Nguyệt Ánh luôn biết thay đổi bản thân để phù hợp với từng vai diễn. Năm 2017, cô kết hôn với ông xã là huấn luyện viên yoga người Ấn Độ và sau đó 1 năm, cả hai đón con trai đầu lòng, bé Nanda, chào đời.

Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng - Ảnh 1
 Nguyệt Ánh và ông xã người Ấn. (Ảnh: FB Nguyet Anh)

Tưởng chừng được viên mãn hạnh phúc nhưng không ít lần Nguyệt Ánh đã gặp phải những thử thách trong quá trình mang thai và nuôi dạy con. Tuy nhiên, Nguyệt Ánh từng chia sẻ trong chương trình Chat Với Mẹ Bỉm Sữa về về hành trình mang bầu và sinh con, những lần khó khăn trong giai đoạn "bụng mang dạ chửa" “quý tử” đầu lòng khiến nhiều người bất ngờ.

Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng - Ảnh 2
Gia đình 3 người nữ diễn viên Nguyệt Ánh. (Ảnh: FB Nguyet Anh)

Cụ thể, theo nữ diễn viên chia sẻ trong một lần đi công tác xa để quay hình cho một chương trình mà cô gắn bó nhiều năm, do xe di chuyển trên địa hình hiểm trở nên khiến thai nhi bị ảnh hưởng. Sau lần đó, nữ diễn viên phải gác lại công việc để tập trung vào việc tĩnh dưỡng.

“Trong quá trình đi công tác do xe chạy dằn và sốc quá, nên tôi đã cảm nhận được điều khác biệt. Tôi gọi điện hỏi bác sĩ và lập tức đi siêu âm. Lập tức phát hiện bị xuất huyết. Sau đó bác sĩ nhất quyết bắt tôi phải nằm một chỗ tĩnh dưỡng” - Nguyệt Ánh trải lòng.

Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng - Ảnh 3
 Nguyệt Ánh thường chia sẻ những hình ảnh của cô và con trai lai Ấn lên mạng xã hội.(Ảnh: FB Nguyet Anh)

 Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng - Ảnh 4

Qua sự cố “nhớ đời”, nữ diễn viên càng thương yêu và mong muốn những điều tốt nhất cho con, đặc biệt là vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ. Là mẹ bỉm sữa trong gia đình có nhiều thế hệ, nền văn hóa khác nhau, Nguyệt Ánh không tránh khỏi áp lực trong quá trình nuôi dạy con, thậm chí từng rơi vào tình trạng trầm cảm đến mức có ý nghĩ tự tử.

Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng - Ảnh 5
Diễn viên Nguyệt Ánh chia sẻ từng trầm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời. (Ảnh: FB Nguyet Anh)

Diễn viên Cổng mặt trời chia sẻ: “Tôi biết bản thân rơi vào giai đoạn trầm cảm luôn. Dù tôi cố gắng hết sức nhưng nhiều khi sức khỏe của bé nằm ngoài kiểm soát của mình. Con sốt hay bị gì đó là tôi cảm thấy căng thẳng. Đến mức mà khi nhìn ra ban công, tôi nghĩ đến việc nhảy xuống. Tôi phải cố gắng tự đẩy mình ra khỏi suy nghĩ nguy hiểm đó vì không muốn người thân phiền lòng”.

Sau khi lập gia đình, Nguyệt Ánh dần ít hoạt động nghệ thuật hơn, cô lùi về sau tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và ít khi xuất hiện với báo giới. Bên cạnh nghệ thuật, nữ diễn viên bén duyên với việc kinh doanh.

Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng - Ảnh 6
Nguyệt Ánh rao bán nhà vì quá rộng cho 2 người. (Ảnh: FB Nguyet Anh)

Sau hơn 2 năm kín tiếng để trở thành nàng dâu Ấn Độ, Nguyệt Ánh lại một phen khiến dân tình trầm trồ khi rao bán ngôi nhà giá 14.5 tỉ đồng. Khán giả lại một lần nữa trầm trồ về lý do nữ diễn viên bán nhà do “nhà quá rộng so với 3 người”.

Diễn viên Nguyệt Ánh từng trầm cảm sau sinh muốn kết thúc cuộc đời, nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ, phải rao bán nhà vì quá rộng - Ảnh 7
Diễn viên Nguyệt Ánh nay viên mãn cùng chồng Ấn Độ. (Ảnh: FB Nguyet Anh)

Có thể thấy, trước khi kết hôn cùng với chồng Ấn, Nguyệt Ánh đã trải những khó khăn trong công việc lẫn những trải nghiệm không may mắn trong tình yêu. Nhưng sau tất cả từ những nỗ lực của bản thân và chồng, nay nữ diễn viên đã có được hạnh phúc viên mãn.

Dù sự nghiệp hiện tại không có nhiều nổi bật nhưng Nguyệt Ánh luôn khiến khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc tươi trẻ ở tuổi U40 và cơ ngơi đáng mơ ước. Hiện tại cô luôn thoải mái chia sẻ những hình ảnh của cô cùng chồng và con trai trên mạng xã hội.

Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân

Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân

Đã rất lâu rồi, Nguyệt Ánh không còn đăng ảnh hay nhắc đến chồng trên mạng xã hội. Trong tiệc sinh nhật con trai mới đây, chồng Ấn Độ của nữ diễn viên cũng vắng bóng.

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Từ khóa:   Nguyệt Ánh con sao Việt nàng dâu Ấn Độ kết hôn

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