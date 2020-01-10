Đăng ảnh thân thiết bên người đàn ông lạ mặt lại còn gọi là ‘tía của tụi nhỏ’, fan thi nhau chúc mừng Thân Thúy Hà

Hậu trường 10/01/2020 17:26

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thân Thúy Hà khiến nhiều người tò mò khi chia sẻ hình ảnh cực thân thiết bên một người đàn ông lạ mặt.

Từ sau khi con thứ 2 tại Mỹ, nữ diễn viên Thân Thúy Hà càng trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc để ổn định kinh tế, mang lại cuộc sống tốt nhất cho 2 con nhỏ.

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Thân Thúy Hà bận rộn với cuộc sống của một người mẹ đơn thân - Ảnh: FB

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà nhiều người không khỏi tò mò về đời tư của nữ diễn viên. Thậm chí còn có tin đồn cô được đại gia bao nuôi và vị đại gia đó chính là cha con thứ 2 của Thân Thúy Hà. Trước những ồn ào này, nữ diễn viên đều lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cực tình tứ bên một người đàn ông lạ mặt kèm dòng trạng thái: “Tía của tụi nhỏ”.

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là người mới của nữ diễn viên và để lại bình luận chúc mừng cô: “Hời ơi, 9 giấu kĩ quá xá! Em chúc mừng hai anh chị nhé!”, “Người ấy đã xuất hiện”, “Em cũng mong manh biết từ lâu rồi, thành tâm chúc anh chị hạnh phúc”, “Giờ mới biết, thiệt là đẹp đôi”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Ngay khi người hâm mộ còn đang vui mừng vì Thân Thúy Hà đã tìm được bến đỗ cuộc đời thì nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ, người đàn ông trong ảnh là bạn thân suốt 20 năm qua của cô. Theo đó, cô thường gọi anh với danh xưng thân mật là “tía của tụi nhỏ”.

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Thực tế anh chàng lạ mặt này chỉ là bạn thân của Thân Thúy Hà - Ảnh: FB

Nếu theo dõi Facebook của Thân Thúy Hà, có thể dễ dàng nhận thấy anh chàng lạ mặt này thường xuyên tụ tập cùng hội bạn thân lâu năm của nữ diễn viên. Như vậy, danh tính "người đàn ông bí ẩn" của Thân Thúy Hà vẫn là một ẩn số.

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