Dàn sao Việt từng gây sốc với số cân 'khủng', nay trở thành những nam thần, mỹ nhân của showbiz

Ngoại hình có thể là một lợi thế, đồng thời cũng có thể biến thành áp lực vô hình đối với nghệ sĩ. Vì thế nên nhiều nghệ sĩ chọn cách giảm cân để có nhiều cơ hội nghề nghiệp, lên hình có thể đẹp hơn.

Trở thành người nổi tiếng, bên cạnh tài năng, thực lực thì ngoại hình cũng là một trong những yếu tố được khán giả chú ý và bàn tán không ngớt.

Là một trong những nam ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt, Hà Anh Tuấn được khán giả yêu thích không chỉ bởi giọng hát mà còn ở vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Ít ai biết trước đó nam ca sĩ đã từng gây xôn xao với ngoại hình có phần mũm mĩm.

Hà Anh Tuấn từng có cân nặng 113kg

Để có vóc dáng cân đối như hiện tại, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn từng trải qua giai đoạn giảm cân khốc liệt từ 110kg xuống còn 70kg chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Màn ''lột xác'' của Hà Anh Tuấn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ quyết tâm của nam ca sĩ.

Hà Anh Tuấn cũng không ngần ngại chia sẻ bí quyết giảm cân thần tốc của bản thân. Nam ca sĩ cho biết anh không có bí mật nào cả ngoài quyết tâm cao độ. Quyết tâm của anh thể hiện cụ thể bằng hai cách: chạy bộ và một chế độ ăn uống hợp lý và thật sự kiên trì, không trì hoãn.

Hiện tại, Hà Anh Tuấn sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ tuổi U40

Mr. Siro

giảm được 30 kg, duy trì mức cân 53 kg. Nam nhạc sĩ giảm cân bằng cách ăn uống điều độ kết hợp tập yoga, vận động phù hợp thể trạng và không dùng thuốc giảm cân. Hàng ngày, anh ăn hạn chế tinh bột xấu, cắt đường, dầu mỡ, ăn rau luộc, trái cây, bỏ thịt, uống đủ nước. Anh thay thế cơm bằng gạo lứt, mì gạo lứt hay hạt quinoa. Anh còn làm nhiều món nước ép, sinh tố xanh để làm sạch ruột, đào thải độc tố, cặn bã cơ thể ra bên ngoài.

Mr. Siro từng có ngoại hình mũm mĩm hơn so với hiện tại

Thấy Mr. Siro hốc hác, cơ thể gầy gò, nhiều fan của anh khuyên thần tượng nên 'dừng ngay việc giảm cân' vì điều này vừa ảnh hưởng đến nhan sắc, vừa gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, chị Kelly - quản lý Mr.Siro - khẳng định nam ca sĩ không gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe.

Nam nhạc sĩ hiện tại có vóc dáng cân đối hơn và được nhận xét là đường nét rõ ràng hơn so với trước kia

Đức Phúc

Mở đầu, Đức Phúc cho biết cân nặng của mình từ khi đăng quang Quán quân Giọng Hát Việt 2015 là 75 kg và kéo dài một thời gian. Nhờ tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống khoa học, anh bắt đầu giảm cân từ 75 kg xuống còn 64 kg. Thời gian bắt đầu thực hiện là từ ngày 1/3/2016 đến 1/4/2016. Hiện tại, tính đến ngày 6/10/2016 thì Đức Phúc chỉ còn 61 kg.

Đức Phúc sau đăng quan Giọng hát Việt cố gắng giảm cân để có ngoại hình hoàn thiện

Về thực đơn ăn uống này, Đức Phúc thừa nhận ban đầu hay bị đói vào ban đêm. Tuy nhiên, anh khắc phục bằng cách cứ đói thì uống nước lọc cho đỡ, dần dần cũng quen. Nam ca sĩ cho biết khi đã giảm được 11 kg trong 1 tháng, đến được số cân mong muốn rồi thì ăn uống lại bình thường, nhưng vì ăn ít quen nên bây giờ chỉ cần ăn một chút cũng thấy nhanh no.



Nam ca sĩ hiện tại rất cân đối và càng ngày càng nổi tiếng

Miu Lê

Từng thừa nhận việc chịu áp lực nặng nề vì cân nặng, Miu Lê đã có một khoảng thời gian khó khăn khi liên tục bị công kích về ngoại hình. Xuất hiện trong những bộ trang phục biểu diễn váy ngắn, để lộ tay chân, Miu Lê thường xuyên bị nhận xét là “đô con”, “đùi to”, “cơ bắp”.

Miu Lê từng có khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát

Nỗi ám ảnh về ngoại hình ấy đã khiến nữ ca sĩ từng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi cố giảm cân cấp tốc bằng nhịn ăn và uống nước chanh nhiều đến mức phải nhập viện. Sự cố ấy đã khiến nữ ca sĩ nhận ra việc chăm sóc cơ thể sai cách và quyết định thay đổi, tìm đến việc tập luyện và chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh. Cho đến hiện tại, Miu Lê đã thành công trong nỗ lực cải thiện vóc dáng.

Nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại sắc vóc chuẩn minh tinh sau hai năm vắng bóng showbiz

Phương Vy

Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên giải thích bản thân là tạng người khó xuống cân, nhưng do cô muốn nuôi con bằng sữa mẹ nên không ăn kiêng.

Cũng bởi sự thay đổi đó mà nữ ca sĩ từng bị hủy show liên tục từ các nhãn hàng, công ty, đặc biệt là những lời nhận xét dè bỉu của cư dân mạng khiến cô tổn thương.

Phương Vy từng thay đổi ngoại hình sau khi sinh con

Khủng hoảng về thay đổi ngoại hình và phản ứng của dư luận khiến Phương Vy stress đến mức mất sữa nuôi con. Khoảng thời gian ấy, nữ ca sĩ gặp áp lực tinh thần nghiêm trọng, từng muốn bỏ nghề để tập trung chăm lo cho con. Phải đến khi đợi con lớn và cứng cáp, Phương Vy mới bắt đầu giảm cân để lấy lại vóc dáng.

Hiện tại nữ ca sĩ đã dần lấy lại vóc dáng thon thả như ngày nào

Lê Phương

Mẹ bỉm thứ 3 nằm trong danh sách nạn nhân của “body shaming” là Lê Phương. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cũng gặp phải tình trạng tăng cân chóng mặt sau khi có em bé. Việc tăng đến 30kg khiến ngoại hình của cô có phần nặng nề hơn và vô tình việc này đã trở thành chủ đề “ném đá” của một bộ phận dân mạng.

Hậu sịnh con, Lê Phương tăng cân và có phần tròn trịa hơn so với trước kia

Trước những phản ứng tiêu cực của mọi người, Lê Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm hãy trân trọng, đừng buông lời khiếm nhã với những người mẹ. Lê Phương cho biết bởi không có sự hy sinh to lớn ấy, thì những đứa trẻ đã không có mặt trên đời ít nhất chỉ để thốt ra những lời miệt thị, chê bai.