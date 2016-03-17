Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

Hậu trường 17/03/2016 23:47

Vừa qua, dàn sao Việt đã đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, anh đã cho ra mắt một thương hiệu spa làm đẹp dành riêng cho nam.

 

Đạo diễn thời trang Nguyễn Anh Tuấn mới đây đã cho ra đời một trung tâm làm đẹp mang tên Zeus Spa tọa lạc tại tầng 4 số 46 Nguyễn Văn Thủ Quận 1 Tp.HCM, đây là một trung tâm nghiêng về chăm sóc sắc đẹp, về da và thẩm mỹ công nghệ cao.

 

Bên cạnh đó anh cũng cho ra đời một thương hiệu mỹ phẩm riêng cho mình chuyên về dưỡng, chăm sóc và làm trắng sáng da gồm kem dưỡng trắng sáng  và kem dưỡng trắng body, kem trị mụn... mang nhãn hiệu ZEUS.

 

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Vũ Hà chúc mừng người bạn thân Nguyễn Anh Tuấn.

 

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Nguyễn Anh Tuấn chụp ảnh cùng các kỷ thuật? viên spa.

 

Nguyễn Anh Tuấn là một trong những đạo diễn nổi tiếng về thời trang tại Việt Nam được biết đến nhiều trong vài trò là một doanh nhân chuyên về bất động sản, có một công ty sản xuất phim, 1 công ty chuyên về đào tạo người mẫu diễn viên ca sĩ, 1 học viện đào tạo makeup.

 

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Nguyễn Anh Tuấn trao 20 triệu đồng cho đại diện mái ấm nhân tâm Họa sĩ Lê Phương.

 

Đạo diễn thời trang Nguyễn Anh Tuấn  khi tốt nghiệp hai trường đại học Luật và Khoa học xã hội và nhân văn Anh theo học ngành thời trang của đạo diễn thời trang nổi tiếng Puskas (Hungari) và theo học ngành diễn viên, đạo diễn của đạo diễn Cao Thụy tu nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh tại Liên Xô cũ, ông đã truyền lại tất cả những kinh nghiệm và những gì học được cho cậu học trò cưng Nguyễn Anh Tuấn trước khi ông qua đời vì bệnh ung thư máu. Nối gót theo sự nghiệp của người thầy kính mến, Nguyễn Anh Tuấn đã đi thực tập ở 1 công ty sản xuất phim nhỏ trong vòng 6 tháng trước khi bước ra tự gầy dựng cho mình một thương hiệu mang tên Á Đông.

 

 

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Á hậu Thư Đình - NTK Oanh Phan - Doanh nhân Thương  - Hoa khôi Nhã Băng - Á vương Hoàng Phi Kha - Siêu mẫu Diễm Nhung - Hoa hậu Trang sức Khả ái Trần Thùy Trang.

 

Và hôm nay anh tiếp tục cho ra đời một thương hiệu chuyên về chăm sóc sắc đẹp nữa của mình mang thương hiệu ZEUS. Trong buổi ra mắt Zeus , anh được rất nhiều bạn bè trong giới là các phóng viên, các nhà thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu tóc, người mẫu, ca sĩ, diễn viên đến chúc mừng anh.

 

 Cùng ngắm những khoảnh khắc dàn sao Việt đến chúc mừng, chung vui cùng Nguyễn Anh Tuấn.

 

 

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 5

Cao Huỳnh An

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 6

Á hậu Thư Đình & Ca sĩ Anh Tâm.

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Nguyễn Anh Tuấn & Hoa hậu Trần Thùy Trang.

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Ca sĩ Vũ Hà cùng Chuyên gia trang điểm Trinh Nguyễn.

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Người mẫu Phạm Thùy Linh & Nguyễn Anh Tuấn.

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Doanh nhân Thư Aloha & Nguyễn Anh Tuấn.

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Quản lý truyền thông Nguyễn Thông & Nguyễn Anh Tuấn.

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Á vương Hoàng Phi Kha & Siêu mẫu Diễm Nhung.

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NTK Đan Hà và Nguyễn Anh Tuấn.

 

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Nguyễn Anh Tuấn và nhà tạo mẫu tóc Xuân Nữ.

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Nguyễn Anh Tuấn - Diễn viên Phương Hằng & Ca sĩ Anh Tâm.

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 16

Xuân Nữ - Nguyễn Anh Tuấn và Doanh nhân người Pháp.

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 17

Doanh nhân Thương  - Nguyễn Anh Tuấn - NTK Oanh Phan.

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 18

Nguyễn Anh Tuấn và Doanh nhân Ngọc Lễ.

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 19

Phóng viên Trương Quốc Phong - Hoàng Phi Kha - Diễm Nhung & Trinh Nguyễn.

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 20

Hoa khôi Nhã Băng - Ca sĩ Diễm Phương - Nguyen Anh Tuấn & Hoàng Phi Kha.

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 21

Thư Đình - Nhã Băng - Vũ Hà - Trần Thùy Trang.

Dàn sao Việt đến chúc mừng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh 22

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh - Nguyễn Anh Tuấn - Ca sĩ Anh Tâm & Ca sĩ Terry.

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