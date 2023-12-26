Dân mạng hỏi thăm 'em Xuân đâu rồi?', vua cá Koi Thắng Ngô không ngại bắt bẻ một điểm khá gắt!

Trong khi Hà Thanh Xuân giữ im lặng khi có bình luận nhắc đến chồng cũ thì Thắng Ngô không ngần ngại đáp trả lại thu hút nhiều sự chú ý.

Hơn 2 tháng thông báo "đường ai nấy đi", trong các bài đăng của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân thi thoảng vẫn bị dân mạng nhắc đến tên đối phương. Nếu như Hà Thanh Xuân chọn cách giữ im lặng, thì chồng cũ Thắng Ngô không ngại đáp lời cư dân mạng. Hơn 2 tháng thông báo "đường ai nấy đi", trong các bài đăng của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân thi thoảng vẫn bị dân mạng nhắc đến tên đối phương Mới đây, trên trang cá nhân, "vua cá Koi" Thắng Ngô có cập nhật hình ảnh mới của mình lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái thể hiện sự hạnh phúc: "Lâu lắm rồi mới cầm ly cà phê ra hồ ngắm cá buổi sáng. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!".

"Vua cá Koi" Thắng Ngô có cập nhật hình ảnh mới của mình lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái thể hiện sự hạnh phúc Hình ảnh cùng dòng trạng thái của "vua cá Koi" nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận ngợi khen sự phong độ, điển trai thì Thắng Ngô cũng không tránh được những bình luận nhắc đến Hà Thanh Xuân. Trong đó, đáng chú ý có một cư dân mạng hỏi Thắng Ngô: "Em xuân đâu rồi?". Ngay lập tức, vị doanh nhân này bắt lỗi rằng từ "Xuân" là tên riêng nên phải viết hoa. Theo đó, "vua cá Koi" trả lời: "Tên là danh từ riêng. "Xuân" không phải "xuân".

Đáng chú ý có một cư dân mạng hỏi Thắng Ngô: "Em xuân đâu rồi?". Ngay lập tức, vị doanh nhân này bắt lỗi rằng từ "Xuân" là tên riêng nên phải viết hoa Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng có thể thấy, "vua cá Koi" Thắng Ngô vẫn hết mực bảo vệ vợ cũ. Anh luôn dành sự tôn trọng đến Hà Thanh Xuân, luôn nhắc về người phụ nữ này với sự trân trọng nhất định. Dù Hà Thanh Xuân đã công bố chia tay một thời gian nhưng đến nay, "vua cá Koi" Thắng Ngô dường như vẫn nặng lòng với cô. Nếu ai thường xuyên Facebook cá nhân của Thắng Ngô sẽ phát hiện ông vẫn đeo chiếc nhẫn cưới ngày nào trên ngón áp út của mình. Nếu ai thường xuyên Facebook cá nhân của Thắng Ngô sẽ phát hiện ông vẫn đeo chiếc nhẫn cưới ngày nào trên ngón áp út của mình Trước đó, vị doanh nhân này cũng từng tung bằng chứng làm rõ tin đồn Hà Thanh Xuân là "người thứ ba", phá hoại gia đình hạnh phúc của mình và vợ cũ. Cụ thể, ông tung đoạn tin nhắn với luật sư bàn về việc hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ vào ngày 25/2/2021. Đồng thời, ông tung thêm tin nhắn của người em thân thiết làm mai mình cho Hà Thanh Xuân vào ngày 23/5/2021 (tức là 3 tháng sau khi ly hôn). Vị doanh nhân này từng tung bằng chứng làm rõ tin đồn Hà Thanh Xuân là "người thứ ba", phá hoại gia đình hạnh phúc của mình và vợ cũ Nói về lý do chia tay, Hà Thanh Xuân từng thổ lộ trong bài đăng hồi tháng 9 rằng cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định cô và Thắng Ngô chưa đăng kí kết hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-hoi-tham-em-xuan-au-roi-vua-ca-koi-thang-ngo-khong-ngai-bat-be-mot-iem-kha-gat-640251.html