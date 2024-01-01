Cuộc đời NSƯT Quang Thắng, U60 sống xa vợ con, một mình trong căn nhà 30m vuông tại Hà Nội

Anh là nghệ sĩ chuyên về hài kịch và vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh là vai Táo Kinh tế trong chương trình Táo Quân. Quang Thắng cũng tham gia được biết đến với nhiều vai diễn truyền hình, điện ảnh... Mới đây, anh góp mặt trong bộ phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Trước khi nổi tiếng, cuộc đời Quang Thắng rất vất vả, phải đi chạy chợ, buôn hàng, giao quần áo. Anh từng tâm sự, thời gian đó dù đã bắt đầu đi diễn nhưng vì chưa có danh tiếng, công việc không nhiều nên phải vào Sài Gòn lấy quần áo, giao về Hải Phòng, giao tiếp lên Hà Nội rồi lại vào Sài Gòn tiếp. Lúc đó, chẳng ai biết Quang Thắng là nghệ sĩ, chỉ nghĩ là người đi giao quần áo.

Sau hơn 25 năm miệt mài cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, nghệ sĩ Quang Thắng được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8 vào năm 2016.

Quang Thắng từng làm đủ nghề trước khi trở thành nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến.

Chưa dừng lại, Quang Thắng còn phải làm đủ nghề, cực khổ nhất là đẩy cát trên xe bò kéo, phải xúc từng bao cát một. Anh từng tâm sự khó yêu đương vì trong túi chỉ có giấy chứng minh thư chứ không có nổi một đồng.

Quang Thắng kết hôn năm 2002 với bà xã tên Cao Thanh Hảo kém anh 11 tuổi. Cặp đôi có với nhau 3 người con: 2 gái, 1 trai. Vợ "Táo Kinh tế" từng có thời gian công tác tại thư viện Hải Phòng nhưng sau khi sinh con trai út, cô quyết định ở nhà để lo việc nội trợ, quán xuyến gia đình.

Bà xã Quang Thắng tên Cao Thanh Hảo kém anh 11 tuổi.

Trước khi được biết đến, Quang Thắng vẫn là diễn viên thuộc biên chế của Đoàn Kịch nói Hải Phòng. Tháng 8/2019, Quang Thắng chuyển công tác lên Nhà hát Kịch Hà Nội, ''chung nhà'' với NSND Công Lý.

Để ổn định cuộc sống, anh mua một căn nhà nhỏ rộng khoảng 30m2 tại quận Long Biên để đón vợ con lên, thế nhưng được một thời gian thì vợ con anh lại trở về Hải Phòng sinh sống vì không quen với cuộc sống đông đúc, chật chội ở thủ đô.

Theo chia sẻ, trước khi chuyển lên Hà Nội, gia đình anh có một ngôi nhà 4 tầng khang trang rộng rãi ở Hải Phòng. Anh từng luôn ao ước mua được căn nhà rộng rãi ở thủ đô để cả gia đình gần nhau, cũng như thuận tiện cho công việc. Tuy nhiên, tiền mua nhà gom góp được bao nhiêu thì giá nhà lại lên gấp mấy lần nên anh đành chấp nhận cuộc sống một mình ở Hà Nội để vợ con có cuộc sống thoải mái hơn. Đến nay, nam nghệ sĩ vẫn ở trong căn nhà 30m vuông chỉ đủ để che nắng, che mưa.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của NSƯT Quang Thắng ở Hải Phòng.

Sống xa gia đình, Quang Thắng không ít lần cảm thấy buồn tủi, cô đơn. Nhiều năm nay, anh vẫn thường đi đi về về giữa Hà Nội và Hải Phòng. Bận đến mấy, anh cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về với vợ con. Trước đây, khi chưa có xe riêng, anh thường ra bến xe, kể cả những lúc hết chuyến, anh cũng ra quốc lộ bắt xe container để về.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSƯT Quang Thắng cho biết sống một mình ở Hà Nội nên anh phải tự vun vén mọi thứ. Dù là danh hài nổi tiếng nhưng Quang Thắng vẫn di chuyển đến cơ quan, phim trường bằng xe gắn máy. Tan làm lại chạy về nhà khi trời tối muộn. Đôi lúc chạnh lòng vì sống xa vợ con nhưng nghĩ đến gia đình nên anh cố gắng.

Ở một mình nên Quang Thắng chủ động lịch trình của mình. Anh tự đi chợ, tự nấu ăn những lúc rảnh rỗi. Thời gian gần đây, anh có nuôi thêm một chú chó nhỏ để bầu bạn. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, các con được nghỉ học, bà xã vẫn tranh thủ đưa các con lên thăm Quang Thắng.

Dù đã mua nhà trên Hà Nội nhưng vợ con nam diễn viên vẫn sinh sống ở Hài Phòng.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng song Quang Thắng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh ít khi chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội nhưng mỗi khi nhắc đến vợ con, anh đều thể hiện niềm hạnh phúc ngập tràn. Vợ nam nghệ sĩ vốn là người phụ nữ xinh đẹp và đảm đang. Sau khi sinh con, chị quyết định nghỉ việc ở nhà làm nội trợ để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.

Công việc bận rộn nhưng gia đình 5 thành viên luôn ngập tràn hạnh phúc. Đây cũng chính là niềm tự hào của nghệ sĩ Quang Thắng. Dù phải đi diễn nay đây mai đó nhưng anh luôn cảm thấy yên tâm vì vợ hết lòng cho chồng con. Đáp lại tình cảm của vợ, Quang Thắng luôn tôn trọng và hết mực yêu thương người bạn đời của mình. Mỗi lần đi diễn, anh đều gom hết tiền bạc đưa cho vợ, tất tần tật mọi việc trong - ngoài, anh đều hỏi ý kiến vợ và luôn giúp vợ việc nhà khi có thời gian.

Quang Thắng luôn tôn trọng và hết mực yêu thương người bạn đời của mình.

Ở tuổi 55 vẫn còn đang sung sức với nghề, NSƯT Quang Thắng cho biết anh sẽ đi diễn đến khi sức khoẻ không cho phép. Với Quang Thắng, điều quan trọng khi làm nghề phải giữ được tình cảm của khán giả.