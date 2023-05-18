Công ty của Hương Giang bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức trái phép cuộc thi nhan sắc

Công ty của Hoa hậu Hương Giang đã bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phạt 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi nhan sắc Đại sứ Hoàn mỹ không xin phép.

Vào tối ngày 8/4, cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 (Đại sứ Hoàn Mỹ) tổ chức đêm chung kết trao giải tại TP.HCM. Cuộc thi do hoa hậu Chuyển giới Hương Giang tổ chức, được thông báo thực hiện dưới dạng chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng đây là hoạt động thi người đẹp chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cuộc thi do Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang tổ chức chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Vào chiều ngày 18/5, theo nguồn tin từ Zing News, ông Phạm Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết công ty của Hương Giang bị xử phạt 55 triệu đồng vì tổ chức trái phép cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 (MIQVN) - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, góp phần tạo nên môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công ty của Hương Giang bị xử phạt 55 triệu đồng vì tổ chức trái phép cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 (MIQVN) - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam - Ảnh: Internet Đại diện công ty của Hoa hậu đã làm việc với Sở, tiến hành nộp phạt. Hương Giang cho biết: "Chúng tôi nhận lỗi sai, thiếu sót, có thêm bài học, rút kinh nghiệm để không tái phạm, hướng tới tổ chức chu toàn hơn vào các lần sau". Phía Hương Giang đã nhận lỗi sai và tiến hành nộp phạt - Ảnh: Internet Hồi đầu năm, Đại sứ Hoàn mỹ trở lại sau hai lần tổ chức, chủ đề Brave Purple - Màu sắc dũng cảm, nhằm tìm những thí sinh vượt qua định kiến để sống thật. Tháng 2, Hương Giang lên kế hoạch tổ chức sự kiện công bố top 20 nhưng bị hủy ngay trước giờ bắt đầu. Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, đơn vị tổ chức có xin cấp phép tổ chức sự kiện, tuy nhiên Sở thấy hồ sơ chưa đủ thủ tục theo quy định nên yêu cầu dừng. Dịu Thảo thuộc team huấn luyện viên (HLV) Mai Ngô chiến thắng, giành vương miện và suất thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 ở Thái Lan - Ảnh: Internet Được biết, trải qua 7 tập theo format truyền hình thực tế, phát sóng YouTube, vào đêm chung kết diễn ra, người đẹp Dịu Thảo thuộc team huấn luyện viên (HLV) Mai Ngô chiến thắng, giành vương miện và suất thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 ở Thái Lan. Hai người đẹp Tường San và An Nhi lần lượt xếp vị trí Á hậu 1, Á hậu 2.

Cuộc thi hoa hậu của Hương Giang thừa nhận sai phạm, chấp nhận nộp phạt vì tổ chức trái phép Phía ban tổ chức cuộc thi do Hương Giang đứng đầu đã chính thức thừa nhận sai phạm sau thời gian dài im lặng.

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