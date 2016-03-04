Công Trí chọn Kim Nhung vào vị trí vedette cho BST No.9 tại Tokyo Fashion Week

Kim Nhung là người mẫu Việt Nam duy nhất sẽ trình diễn BST của NTK Công Trí tại Nhật.

Nằm trong nhóm người mẫu thế hệ mới của làng thời trang Việt Nam, Kim Nhung được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng. Với chiều cao 1m78 cùng nét đẹp Á Đông trên gương mặt, Kim Nhung đã trở thành cái tên được nhiều thương hiệu cũng như tạp chí danh tiếng lựa chọn…

Kim Nhung sẽ vào vị trí first face và vị trí vedette cuối cùng cho BST No.9 tại Tokyo Fashion Week của NTK Công Trí.

Không “ rùm beng” trên các phương tiện truyền thông nhưng người mẫu Kim Nhung luôn để lại nhiều ấn tượng mỗi khi xuất hiện.

NTK Công Trí chăm chút cho từng bộ trang phục, BST No.9 bao gồm 40 mẫu và 20 model. 19 model là người Nhật và 1 model Việt Nam là Kim Nhung

Lí do lựa chọn Kim Nhung cho vị trí vedette này là vì NTK Công Trí muốn giới thiệu người mẫu Việt Nam đến sàn catwalk quốc tế. Anh nhận thấy Kim Nhung là người mẫu hội đủ tố chất về vóc dáng và gương mặt

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-tri-chon-kim-nhung-vao-vi-tri-vedette-cho-bst-no-9-tai-tokyo-fashion-week-38562.html