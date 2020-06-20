Chờ đợi bấy lâu, cuối cùng Hà Hồ cũng lộ ảnh cận body giữa tin đồn mang thai 4 tháng

Hậu trường 20/06/2020 15:24

Người hâm mộ ngày càng mong chờ nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chính thức lên tiếng xác nhận “tin vui” trước công chúng.

Từ sau khi vướng tin đồn mang song thai, nhất cử nhất động của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Theo một số thông tin được đăng tải, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đang bước vào những tháng giữa thai kỳ.

Cách đây không lâu, mẹ nữ ca sĩ vừa chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình hội họp với sự xuất hiện của cặp đôi Hà HồKim Lý. Dù bức ảnh được chụp ở khoảng cách khá xa nhưng có thể nhận ra “nữ hoàng giải trí” diện trang phục khá rộng, đi giày bệt và ôm ấp bạn trai cực tình tứ.

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Hà Hồ tự tin chụp ảnh toàn thân giữa tin đồn mang thai – Ảnh: FB

Mới đây nhất, Hồ Ngọc Hà tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi để lộ rõ vóc dáng toàn thân ở tháng thứ 4 thai kỳ. Qua bức ảnh chụp cận, Hà Hồ diện đầm trắng khá đơn giản nhưng lại có phom dáng rộng. Ngoài ra, người đẹp còn dùng khăn để che chắn phần bụng vô cùng khéo léo. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tinh ý nhận thấy nữ ca sĩ tăng cân thấy rõ.

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Có thể nói, đây là lần hiếm hoi Hồ Ngọc Hà để lộ ảnh chụp toàn thân ở góc cận – Ảnh: FB

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Trước đó, cô nàng đã bị dân mạng soi ra chi tiết vòng eo lớn bất thường ở những bức ảnh ngồi – Ảnh: Internet

Đối diện với đồn đoán của dư luận, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý dường như chẳng mấy bận tâm. Cả hai vẫn vui vẻ và rạng rỡ trong những dịp gặp gỡ bạn bè. Bên cạnh đó, khoảng thời gian này, Hà Hồ cũng không tham gia quá nhiều hoạt động nghệ thuật. Nhiều người cho rằng cô đang tập trung cho công việc kinh doanh và dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng thai.

Lộ bụng lớn, Hà Hồ vẫn tự tin chụp ảnh 'từ đầu đến chân', ôm Kim Lý tình tứ

Lộ bụng lớn, Hà Hồ vẫn tự tin chụp ảnh 'từ đầu đến chân', ôm Kim Lý tình tứ

Đến hiện tại, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn chưa lên tiếng trước tin đồn đang mang thai đôi với bạn trai Kim Lý. Mọi động thái của cô thu hút sự chú ý lớn của dân mạng.

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Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà mang thai Kim Lý

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