Giữa tin đồn mang song thai, Hà Hồ lộ bụng bầu to thấy rõ khi đọ sắc cùng vợ Dương Khắc Linh

Hậu trường 18/06/2020 17:16

Dù không hẹn trước nhưng vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã có cuộc hội ngộ bất ngờ với cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà tại sân bay.

Làng giải trí Việt nửa năm 2020 liên tục đón nhận tin vui khi nhiều cặp đôi khoe chuyện bầu bí. Trong đó đáng chú ý nhất là chuyện thai nghén của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Dù hiện tại, bạn gái Kim Lý vẫn chưa chính thức thừa nhận, nhưng những động thái của cô suốt thời gian qua khiến dư luận hoài nghi thông tin bầu bí là có cơ sở. Hiện tại, nhất cử nhất động của giọng ca "Cả một trời thương nhớ" đều thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

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Trước thông tin bầu bí, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chưa một lần phủ nhận hay thừa nhận - Ảnh: Internet

Mới đây, nhạc sĩ Dương Khắc Linh vừa chia sẻ hình ảnh hội ngộ cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà tại sân bay. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước của họ thu hút sự quan tâm lớn từ dân mạng. Qua góc chụp của nhạc sĩ họ Dương, mọi người dễ dàng nhận ra vòng 2 của Hà Hồ đã nhô cao khá rõ. Dù nữ ca sĩ cố ý dùng tay tạo dáng che bụng nhưng vẫn không qua được mắt của các "thánh soi".

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Hồ Ngọc Hà để lộ vòng 2 nhấp nhô giữa tin đồn mang song thai - Ảnh: FB
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Không hổ danh là ông chồng chiều vợ, Dương Khắc Linh luôn kề cận bên bà xã mọi lúc mọi nơi - Ảnh: FB

Hiện tại bà xã Dương Khắc Linh - Sara Lưu cũng đang mang song thai. Suốt những tháng trong thai kỳ, cô được ông xã yêu thương, chăm sóc chu đáo. Nam nhạc sĩ đình đám còn tranh thủ thời gian đưa vợ đi chơi, du lịch khắp nơi trước khi cô "vượt cạn".

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Dù bụng bầu ngày càng lớn nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn thường xuyên xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ bạn bè.

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