Lộ bụng lớn, Hà Hồ vẫn tự tin chụp ảnh 'từ đầu đến chân', ôm Kim Lý tình tứ

Hậu trường 19/06/2020 17:19

Đến hiện tại, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn chưa lên tiếng trước tin đồn đang mang thai đôi với bạn trai Kim Lý. Mọi động thái của cô thu hút sự chú ý lớn của dân mạng.

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang mang thai đôi với bạn trai Kim Lý. Dù chưa chính thức lên tiếng thừa nhận nhưng những động thái của giọng ca "Cả một trời thương nhớ" gần đây khiến dư luận tin rằng thông tin đó là thật.

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Ca sĩ Hồ Ngọc Hà lộ bụng bầu lớn giữa tin đồn bầu bí - Ảnh: FB

Mới đây, mẹ nữ ca sĩ vừa đăng tải hình ảnh cả gia đình hội họp, có sự xuất hiện của cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà. Trong ảnh, Hà Hồ mặc đồ rộng đơn giản, đi giày bệt và ôm ấp bạn trai "tình bể bình".

Mẹ Hà Hồ - bà Ngọc Hương hạnh phúc viết: "Những hành trình vẫn hướng về phía trước. Luôn gắn kết chúng tôi những người bạn bên nhau. vẫn mãi yêu thương như những phút ban đầu. Mắt chợt cay nồng phút giây tràn hạnh phúc...".

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Hà Hồ tự tin chụp ảnh toàn thân và ôm bạn trai Kim Lý nhưng khéo léo che bụng - Ảnh: FB
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Thời gian gần đây, nữ ca sĩ lộ thân hình hơi tăng cân. Cô thường chọn những trang phục rộng che bụng - Ảnh: FB

Trước đó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có cuộc hội ngộ bất ngờ với vợ chồng Dương Khắc Linh tại sân bay. Qua bức ảnh được nam nhạc sĩ họ Dương đăng tải, nữ ca sĩ lộ vòng 2 nhô cao, cơ thể cũng có dấu hiệu tăng cân hơn trước. Tuy đã dùng tay che đi phần nhạy cảm, nhưng dân mạng vẫn nhận ra sự thay đổi của Hà Hồ giữa tin đồn bầu bí.

Giữa tin đồn mang song thai, Hà Hồ lộ bụng bầu to thấy rõ khi đọ sắc cùng vợ Dương Khắc Linh

Giữa tin đồn mang song thai, Hà Hồ lộ bụng bầu to thấy rõ khi đọ sắc cùng vợ Dương Khắc Linh

Dù không hẹn trước nhưng vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã có cuộc hội ngộ bất ngờ với cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà tại sân bay.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà mang thai Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

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