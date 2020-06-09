Tụ tập cùng hội bạn, Hà Hồ lại gây chú ý với hành động đặc biệt giữa tin đồn mang thai

Hậu trường 09/06/2020 16:16

Từ sau khi vướng tin đồn mang song thai, nhất cử nhất động của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn được công chúng quan tâm.

Cách đây không lâu, thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang song thai với bạn trai Kim Lý khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo một số thông tin được đăng tải, “nữ hoàng giải trí” đang bước vào những tháng giữa thai kỳ.

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Hồ Ngọc Hà bị nghi mang thai lần 2 - Ảnh: Internet

Giữa tin đồn mang thai, mọi thông tin liên quan đến giọng ca “Cả một trời thương nhớ” luôn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Đối diện với làn sóng dư luận, Hồ Ngọc Hà vẫn rất vui vẻ và rạng rỡ trong những dịp gặp gỡ bạn bè. Mới đây, cô và bạn trai Kim Lý đã có cuộc hẹn cùng một người đàn anh thân thiết. Qua hình ảnh được chia sẻ, Hà Hồ gây chú ý khi dùng tay che chắn vòng eo cẩn thận để tránh lộ bụng.

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Hồ Ngọc Hà dùng tay chắn ngang bụng che vòng eo cực khéo - Ảnh: FB

Trước đó, khoảnh khắc nữ ca sĩ ăn tối cùng gia đình Đoan Trang cũng nhận về sự quan tâm không nhỏ của cư dân mạng. Có thể thấy, dù diện đầm hai dây dáng rộng nhưng Hà Hồ lại để lộ dấu hiệu tăng cân và vòng 2 lớn hơn bình thường.

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Ở góc nghiêng, nhiều người tinh ý phát hiện vòng eo lớn bất thường của người đẹp - Ảnh: FB
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Khoảng thời gian gần đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường xuyên diện trang phục rộng giấu dáng – Ảnh: FB

Hiện tại, dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng Hà Hồ và Kim Lý đã nhận được vô số lời chúc mừng từ cư dân mạng. Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ cặp đôi chính thức thông báo “tin vui” đến công chúng.

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Trái ngược với vẻ quyến rũ, nóng bỏng của hiện tại, hình ảnh cách đây hơn 10 năm của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà được nhận xét là kém sắc.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Kim Lý Hồ Ngọc Hà mang thai

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