Các nàng hậu Vbiz có chiều cao 'siêu khủng': Người ước được nhỏ bé lại, người muốn chạm ngưỡng 1m90

Những năm gần đây, Vbiz ngày càng có nhiều nàng Hậu sở hữu chiều cao "khủng" như Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc,... Khi chung khung hình với người khác, những mỹ nhân này được gọi với biệt danh vui như "người khổng lồ", "khủng long".

Trong các cuộc thi sắc đẹp, chiều cao là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong vòng nhân trắc học. Dù không phải là quy chuẩn bắt buộc nhưng lâu nay khán giả vẫn cho rằng Hoa hậu, Á hậu phải là một người đẹp có chiều cao nổi bật. Đây cũng là lợi thế khi các nàng Hậu bước ra đấu trường quốc tế.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bảo Ngọc đang nắm giữ kỷ lục nàng Hậu có chiều cao "khủng" nhất làng sắc đẹp Việt Nam - 1m86. Ngay từ thời điểm thi Miss World Vietnam 2022 và trở thành Á hậu 1, chiều cao của Bảo Ngọc đã là chủ đề được nhiều người quan tâm. Sau này, cô được người hâm mộ đặt cho biệt danh đáng yêu là "Khủng long m86".

Nhờ chiều cao vượt trội mà mỗi lần đọ sắc bên các người đẹp khác, Bảo Ngọc thường thu hút ánh nhìn - Ảnh: Internet

Nhờ chiều cao vượt trội mà mỗi lần đọ sắc bên các người đẹp khác, Bảo Ngọc thường thu hút ánh nhìn. Mỹ nhân đến từ Cần Thơ có hình thể khá mảnh mai, điểm mạnh là đôi chân dài nên cô thường xuyên diện trang phục xẻ tà để phô diễn tối đa lợi thế. Hoa hậu Liên lục địa còn thường phối trang phục với giày cao gót từ 5 đến 10cm khiến diện mạo càng thêm nổi bật.

Bảo Ngọc tiết lộ, chiều cao từng là thứ khiến cô bị miệt thị ngoại hình, nhưng hiện tại cô xem đó là một điểm khác biệt đáng tự hào của mình, khiến mọi người ấn tượng với mình hơn. Thậm chí, cô còn đặt mục tiêu tăng chiều cao chạm mốc 1m90.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Cách đây không lâu, Lương Thùy Linh đã đo lại nhân trắc học với ekip của Miss World Vietnam và kết quả là hiện tại chiều cao của cô cán mốc 1m80, tăng 2cm so với thời mới đăng quang và riêng cặp chân của nàng Hậu đã dài 1m22.

Lương Thùy Linh hiện tại sở hữu chiều cao 1m80 - Ảnh: Internet

Mỹ nhân sinh năm 2000 cho biết cô thừa hưởng chiều cao nổi bật từ gene gia đình. Khi còn nhỏ, Lương Thùy Linh cao nhưng khá gầy, được mẹ bồi bổ nhiều nên càng lớn lại càng trông như "người khổng lồ".

Không phải nàng Hậu có ba vòng "nổ tung" nhưng Lương Thùy Linh lại mang vóc dáng nuột nà, hút mắt với đường cong rõ ràng - Ảnh: Internet

Không phải nàng Hậu có ba vòng "nổ tung" nhưng Lương Thùy Linh lại mang vóc dáng nuột nà, hút mắt với đường cong rõ ràng, tỷ lệ cơ thể đẹp và đôi chân dài siêu nuột. Đó cũng là lý do Miss World Vietnam 2019 thành công trong việc theo đuổi phong cách gợi cảm.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Hoa hậu Việt Nam 2006 tiết lộ nhiều người lầm tưởng về chiều cao của cô - Ảnh: Internet

Hoa hậu Việt Nam 2006 tiết lộ nhiều người lầm tưởng về chiều cao của cô. Cô hay đính chính chiều cao nên mọi người rất quan tâm và nghĩ rằng cô sợ cao. Nhưng thật ra không phải như vậy. Tính cô muốn nói gì là nói cho chính xác thôi. Cô chia sẻ rằng vì chân dài nên trông cao lén. Mọi người nghĩ cô cao hơn 1,8m, nhưng thật ra không phải.

Người đẹp nhiều lần tỏ ra không hài lòng về tỷ lệ cơ thể hơi thiếu cân đối - Ảnh: FBNV

Ở thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, cô sở hữu chiều cao 1,79 m, số đo ba vòng 86-65-95, và đôi chân dài 1,18 m. Tuy nhiên, người đẹp nhiều lần tỏ ra không hài lòng về tỷ lệ cơ thể hơi thiếu cân đối. Mỹ nhân sinh năm 1989 từng bộc bạch rằng cô mong muốn bản thân có thể nhỏ bé lại một chút để sống như một cô gái bé nhỏ.