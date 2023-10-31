Ca sĩ Thu Phương hoãn đám cưới vào cuối năm nay vì lý do đầy bất ngờ!

Hậu trường 31/10/2023 16:46

Ban đầu, khi nhận lời cầu hôn từ bầu show Dũng Taylor, vợ chồng Thu Phương dự định tổ chức cưới tại Hải Phòng - quê ca sĩ vào tháng 12 năm nay.

Ca sĩ Thu Phương và chồng là Dũng Taylor đã đính hôn vào tháng 12/2012, đến nay có 2 nhóc tỳ. Trước khi xây dựng gia đình với người chồng hiện tại, Thu Phương trải qua biến cố hôn nhân đầu tiên tan vỡ vào năm 2007. Sau hơn 1 thập kỉ bên nhau, vừa qua, cặp đôi gây bất ngờ khi công bố sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023 này. 

Ca sĩ Thu Phương hoãn đám cưới vào cuối năm nay vì lý do đầy bất ngờ! - Ảnh 1
Ca sĩ Thu Phương và chồng là Dũng Taylor đã đính hôn vào tháng 12/2012, đến nay có 2 nhóc tỳ. Trước khi xây dựng gia đình với người chồng hiện tại, Thu Phương trải qua biến cố hôn nhân đầu tiên tan vỡ vào năm 2007

Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ với VnExpress, ca sĩ Thu Phương cho biết khi nhận lời mời từ nhà sản xuất "Chị đẹp Đạp gió rẽ sóng", cô cùng chồng - Dũng Taylor - bàn bạc, quyết định dời lại những kế hoạch từ tháng 7 cho đến hết năm. Trong đó, đám cưới của vợ chồng ca sĩ vào tháng 12 tại Hải Phòng sẽ thực hiện vào năm sau nhưng chưa quyết định thời gian cụ thể. 

Ca sĩ Thu Phương hoãn đám cưới vào cuối năm nay vì lý do đầy bất ngờ! - Ảnh 2
Đám cưới của vợ chồng nữ ca sĩ dự định vào tháng 12 năm nay tại Hải Phòng nhưng sẽ được dời vào năm sau

Chị cũng đổi kế hoạch làm liveshow 25 năm Thu Phương hát Việt Anh tại Hà Nội. Giọng ca gốc Hải Phòng muốn tập trung đầu tư nhiều về thời gian, tâm huyết và sức khỏe khi tham gia chương trình.

'Anh Dũng thay tôi quán xuyến nhà cửa, chăm lo cho các con' - Thu Phương nói. Mỗi ngày, nữ ca sĩ đều gọi về Mỹ trò chuyện cùng người thân. Kết thúc mỗi buổi ghi hình công diễn ở Việt Nam, cô tranh thủ bay đi bay về để thăm gia đình.

Suốt hơn 10 năm bên nhau, cả hai như "hình với bóng" trong công việc và cuộc sống. Còn ở show Đạp gió, ca sĩ phải "tự lực cánh sinh" mọi thứ. "Lần đầu, tôi tham gia một chương trình mà không có chồng đồng hành" - ca sĩ nói.

Ca sĩ Thu Phương hoãn đám cưới vào cuối năm nay vì lý do đầy bất ngờ! - Ảnh 3
Giọng ca gốc Hải Phòng muốn tập trung đầu tư nhiều về thời gian, tâm huyết và sức khỏe khi tham gia chương trình.

Trước đó, chia sẻ về lý do khiến ca sĩ Thu Phương chưa muốn trở thành vợ chồng hợp pháp sau lễ đính hôn là vì sợ khi chung sống xuất hiện mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Ông xã của Thu Phương từng cho biết: "Sau bao sóng gió, thăng trầm, mâu thuẫn, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung, và cảm thấy đã đúng lúc chúng tôi trở thành vợ chồng chính thức trong mắt luật pháp. Nếu chúng tôi kết hôn 10 năm trước đây, có thể chúng tôi sẽ chủ quan và sẽ không cần phấn đấu để làm tốt bản thân hơn trong mắt của nhau vì còn quá nhiều hoài bão, đam mê và chưa chấp nhận buông bỏ, và cũng có thể vì thế mà chúng tôi đã trở thành nạn nhân của thống kê 50% cặp vợ chồng kết hôn, sẽ ly dị trong 3 năm đầu, 70% trong thời gian 14 năm sau khi kết hôn".

Ca sĩ Thu Phương hoãn đám cưới vào cuối năm nay vì lý do đầy bất ngờ! - Ảnh 4
Chia sẻ về lý do khiến ca sĩ Thu Phương chưa muốn trở thành vợ chồng hợp pháp sau lễ đính hôn là vì sợ khi chung sống xuất hiện mâu thuẫn dẫn đến ly hôn

Thu Phương và Dũng Taylor khẳng định kết hôn ở tuổi U50 là lúc thích hợp, đám cưới thể hiện tình yêu của cả hai mà còn để các con được chứng kiến và trân trọng hành trình của bố mẹ. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thu Phương từng nói: "Tôi có con lớn 24 tuổi và có cả con nhỏ. Tôi và anh Dũng bắt đầu cuộc sống như những đôi vợ chồng trẻ bận rộn. Ai làm cha mẹ có cuộc sống phức tạp như tôi sẽ hiểu điều tôi nói. Sự nghiệp, đời sống cá nhân tôi luyện cho tôi con người như hiện nay".

Ca sĩ Thu Phương hoãn đám cưới vào cuối năm nay vì lý do đầy bất ngờ! - Ảnh 5
Thu Phương và Dũng Taylor khẳng định kết hôn ở tuổi U50 là lúc thích hợp, đám cưới thể hiện tình yêu của cả hai mà còn để các con được chứng kiến và trân trọng hành trình của bố mẹ

 

Thu Phương và "bầu sô" Dũng Taylor quen nhau từ ngày ca sĩ sang Mỹ định cư năm 2003. Ca sĩ từng nói được chồng giúp đỡ giai đoạn cô gặp khó khăn nhất cuộc đời sau khi ly hôn. Năm 2008, Dũng Taylor về nước đón hai con riêng của nữ ca sĩ sang Mỹ đoàn tụ với mẹ.

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Vũ Thu Phương chia sẻ, thời điểm vụ việc xảy ra, cô chỉ lo cho sự an toàn của con cái ở nhà.

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Từ khóa:   ca sĩ Thu Phương đám cưới Thu Phương Thu Phương và Dũng Taylor

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