Biệt thự nhà Vũ Thu Phương bị trộm đột nhập, lấy mất nhiều tài sản giá trị

Hậu trường 06/06/2023 15:28

Vũ Thu Phương chia sẻ, thời điểm vụ việc xảy ra, cô chỉ lo cho sự an toàn của con cái ở nhà.

Vũ Thu Phương là một trong những chân dài đình đám, đắt show và giữ vị trí vedette trong nhiều show thời trang của làng mẫu Việt. Ngoài ra, cựu người mẫu cũng để lại nhiều dấu ấn khi xây dựng được nhiều màu sắc đa dạng trong lĩnh vực diễn xuất.

Ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, chuyện đời tư gia đình của cô nàng cũng khiến nhiều công chúng quan tâm.

Biệt thự nhà Vũ Thu Phương bị trộm đột nhập, lấy mất nhiều tài sản giá trị - Ảnh 1
Siêu mẫu Vũ Thu Phương kể lại việc bị trộm đột nhập vào nhà.

Mới đây siêu mẫu Vũ Thu Phương đã chia sẻ câu chuyện nhà bị trộm đột nhập vào ban đêm, mất đi nhiều tài sản có giá trị.

Theo đó sự việc xảy ra vào thời điểm siêu mẫu Vũ Thu Phương đang quay hình một chương trình truyền hình thực tế. Sự việc xảy ra khiến cô lo lắng, tâm trạng bất an ngay trên set quay, đặc biệt là sự an toàn của 4 cô con gái nhỏ ở nhà.

Biệt thự nhà Vũ Thu Phương bị trộm đột nhập, lấy mất nhiều tài sản giá trị - Ảnh 2
Vũ Thu Phương quây quần bên sinh nhật con gái nhỏ.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương cho biết thời điểm đó ông xã cô đang đi công tác nên nhà chỉ có một người giúp việc và 4 cô con gái. Thời điểm đó, trộm vào nhà lấy hết những món đồ có giá trị ở tầng trệt như máy ảnh, laptop, rượu quý,... Lúc đầu nữ siêu mẫu nghĩ hôm đó chỉ là buổi thám thính thôi, nhưng cô không quan tâm những điều đó, "tôi chỉ quan trọng 4 cô con gái ở nhà thôi", nữ siêu mẫu chia sẻ.

"Sau khi đột nhập thì chúng xuống thuyền chạy đi mất, thậm chí còn chạy vòng vòng khu vực. Đến khi bảo vệ hỏi thì chúng bảo đi câu cá, cũng không làm được gì vì mình cũng không bắt trực tiếp chúng vào nhà mình. Đến khi tôi xem lại camera thì phát hiện những người đó với tên trộm đã đột nhập vào nhà tôi là một", siêu mẫu Vũ Thu Phương chia sẻ thêm.

Biệt thự nhà Vũ Thu Phương bị trộm đột nhập, lấy mất nhiều tài sản giá trị - Ảnh 3
Người đẹp chăm chút cho không gian sống của gia đình một cách tỉ mỉ.

Ngoài ra cô cũng cho biết trước đó ít tháng, nhà cũng có hai chú chó bị bả thuốc, dù có bảo vệ khu vực xung quanh nhưng những tên trộm rất manh động."Đợt bị trộm đột nhập vừa qua, tôi hơi chủ quan là không bố trí vệ sĩ vì nghĩ rằng khu vực đó có sẵn. Mặt khác khu vực này chỉ có vệ sĩ ban ngày chứ không có ban đêm. Thế nên sau này khi đi quay thì tôi bố trí vệ sĩ để bảo vệ các con lẫn tài sản", siêu mẫu Vũ Thu Phương trải lòng sau sự việc đáng tiếc. 

Biệt thự nhà Vũ Thu Phương bị trộm đột nhập, lấy mất nhiều tài sản giá trị - Ảnh 4
Sau sự việc xảy ra, cô chỉ lo cho an toàn của 4 đứa con ở nhà.

Hiện tại Vũ Thu Phương đang hạnh phúc viên mãn bên gia đình hạnh phúc. Biệt thự của gia đình cô có bể bơi ngoài trời, sân vườn hoành tráng và ban công với view tuyệt đẹp.

Được biết trước đó gia đình Vũ Thu Phương sống trong căn biệt thự với diện tích 900 mét vuông, được bố trí 3 vòng bảo vệ tại Quận 2, TP.HCM.

Biệt thự nhà Vũ Thu Phương bị trộm đột nhập, lấy mất nhiều tài sản giá trị - Ảnh 5
Vũ Thu Phương hạnh phúc bên đại gia đình.

Bên trong có 10 phòng để sử dụng với 4 phòng ngủ, phòng ngủ master siêu lớn (160m2), 1 phòng bếp lớn, 1 phòng khách gia đình, 1 phòng chơi lớn, 1 phòng học, 1 phòng thờ, 1 phòng sauna, spa, 2 phòng kho, 1 phòng bảo vệ, vườn thủy canh trên sân thượng. Tuy nhiên, hiện vợ chồng cô đã cho thuê căn biệt thự đó để chuyển sang căn biệt thự mới này.

Nữ siêu mẫu từng chia sẻ, chồng cô là con lai giữa 2 dòng máu Việt Nam và Campuchia.

 

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