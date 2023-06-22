Ca sĩ Quang Hà thừa nhận bản thân có tuổi, không còn hợp thời nhảy nhót như xưa

Gần đây, Quang Hà cũng xuất hiện tại nhiều chương trình truyền hình với vai trò là giám khảo như: Hãy nghe tôi hát, Tỏa sáng sao đôi,... Mở đầu chương trình Tỏa sáng sao đôi, Quang Hà thể hiện ca khúc Yêu em dài lâu dành tặng khán giả. Ngoài những bản ballad trữ tình, nam giám khảo còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc sôi động.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Hà chinh phục khán giả bằng những ca khúc ''hit'' như: Ngỡ, Ai rồi cũng khác, Trăm năm không quên,... Những năm gần đây, dù không còn ra sản phẩm đều đặn như xưa nhưng Quang Hà vẫn thường xuyên được khán giả quan tâm và nhắc đến.

Quang Hà cho biết, anh vẫn yêu thích thể hiện những ca khúc có độ chín về tình cảm để có thể lột tả được hết sự khát khao, đam mê và cháy bỏng trong giọng hát. Vì thế, nam ca sĩ ít khi thể hiện những bản nhạc dance cuốn hút. Ngoài ra, nam ca sĩ còn cho rằng bản thân thực sự đã có tuổi nên đã không còn thích hợp với những vũ điệu sôi động.

Sau gần 20 năm cống hết mình cho nghệ thuật, giờ đây Quang Hà đã có 1 chỗ đứng vững chắc trong showbiz cùng gia tài nghệ thuật đồ sộ. Đây chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và nhiều năm lăn lộn theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Sau gần 20 năm cống hết hết mình cho nghệ thuật, giờ đây Quang Hà đã có 1 chỗ đứng vững chắc trong showbiz

Nam ca sĩ Quang Hà sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội khi có bố là nghệ sĩ chơi cello và sáng tác, chị gái thì chơi piano. Chính bởi vậy mà ngay từ nhỏ, Quang Hà đã được bố mẹ cho tham gia sinh hoạt văn nghệ tại cung thiếu nhi Hà Nội và Nhà Văn hóa Thiếu nhi ở quận Ba Đình.

Ca sĩ Quang Hà được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật

Quang Hà vừa hát vừa ôm mẹ khiến nhiều người xúc động

Khi 19 tuổi, Quang Hà quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau đó, Quang Hà quyết định Nam tiến để hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ rất chăm chỉ chạy show và các chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Không lâu sau đó, cái tên Quang Hà dần được khán giả miền Nam chú ý bởi chất giọng trầm. Đồng thời anh cũng là một trong ít những ca sĩ lúc bấy giờ thành công trong việc ‘công phá’ thị trường ở miền Tây.

Quang Hà chinh phục được khán giả hai miền Nam - Bắc

Đi lên từ nghèo khó, để có được thành công và chỗ đứng như bây giờ là sự nỗ lực không ngừng của Quang Hà. Hiện tại, bên cạnh những bài hát hay, khán giả còn ngưỡng mộ giọng ca Ngỡ bởi cuộc sống giàu có.

Nam ca sĩ không ngần ngại tiết lộ hiện tại, anh chỉ ở đúng hai ngôi nhà, một ở Hà Nội và một ở TP.HCM. Số còn lại được nam ca sĩ cho thuê hoặc cho bạn bè ở nhờ. Bên cạnh nhà anh còn sở hữu sổ đỏ, nam ca sĩ cho biết đây là một cách để anh giữ tiền và giữ tài sản.

Căn biệt thự trắng, sang trọng trị giá 20 tỷ của ca sĩ Quang Hà

Khác với suy nghĩ của nhiều người, Quang Hà phía sau ánh đèn sân khấu lại sống khá giản dị. Quang Hà yêu thích việc tự tay chăm chút cho ngôi nhà và tự tay nấu những bữa ăn ngon cho gia đình.

Nam ca sĩ cho rằng đây là một điều rất đỗi bình thường, không chỉ với riêng nghệ sĩ mà ở bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải sống và sinh hoạt thường ngày. Chính sự bình dị mà anh thể hiện, khán giả lại càng thêm yêu quý hình tượng một nam ca sĩ Hà Thành chất phác, hiền lành.