Ca sĩ Khánh Phương chính thức lên tiếng thông tin bị 'phong tỏa tài sản'

Hậu trường 04/10/2023 14:50

Khánh Phương cho biết có một vài tin đồn lan ra trên mạng cho rằng anh bị phong tỏa tài sản khắp nơi, điều này chưa chính xác.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 3/10, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức công chứng dừng thực hiện giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương, doanh nghiệp do anh đại diện - Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang (Công ty Nhật Nam Khang) và 11 cá nhân khác. Việc rà soát thông tin, tài liệu và dừng các giao dịch nhằm xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Liên quan đến vụ việc này, Khánh Phương lên tiếng, việc cơ quan có thẩm quyền ra văn bản đề nghị dừng giao dịch tài sản với người có liên quan nhằm phục vụ điều tra là bình thường. Tuy nhiên phạm vi áp dụng của văn bản trên chỉ trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng. 

"Giả dụ tôi có miếng đất ở Lâm Đồng thì hiện không giao dịch được, những tài sản khác ngoài địa phận đó vẫn bình thường. Tôi không bị ảnh hưởng gì vì không còn tài sản nào ở đó cả", anh cho hay.

Khánh Phương nói thêm sẽ thuê luật sư kiện những cá nhân, tổ chức cố ý cắt xén thông tin gây hiểu nhầm hoặc đăng tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín mình.

Ca sĩ Khánh Phương chính thức lên tiếng thông tin bị 'phong tỏa tài sản' - Ảnh 1
Khánh Phương lên tiếng, việc cơ quan có thẩm quyền ra văn bản đề nghị dừng giao dịch tài sản với người có liên quan nhằm phục vụ điều tra là bình thường

Chia sẻ thêm với báo Thanh Niên, Khánh Phương nói thêm có một vài tin đồn lan ra trên mạng cho rằng anh bị phong tỏa tài sản khắp nơi, điều này chưa chính xác. "Thiếu chữ Lâm Đồng có thể gây hiểu lầm ảnh hưởng không tốt đến mình. Những người hiểu tôi luôn tin tưởng, bản thân tôi biết mình đã làm gì, luôn hy vọng mọi người có niềm tin ở tôi. Hiện tại tôi nhờ luật sư đồng hành. Bên nào cố tình đưa tin câu chuyện hiểu lầm tôi sẽ làm đơn tố cáo vì đã ảnh hưởng đến danh dự... Người liên quan chưa chắc là người có tội, đừng đánh giá mọi thứ sớm quá. Khi mọi thứ chưa điều tra rõ ràng thì mọi người thận trọng đánh giá về người khác" - Khánh Phương bày tỏ.

Anh khẳng định những gì mình từng nói khi bà Vũ Thị Thúy (vợ nam ca sĩ) bị tạm giữ vẫn đúng như vậy, rằng "nếu trong vụ việc này, cá nhân nào phát hiện tôi sai phạm thì cứ tố cáo, chắc chắn các cơ quan chức năng, pháp luật sẽ đứng ra điều tra làm rõ và có hình thức xử lý".

Ca sĩ Khánh Phương chính thức lên tiếng thông tin bị 'phong tỏa tài sản' - Ảnh 2
Hồi giữa năm nay, danh tính của vợ nam ca sĩ được công khai là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam khiến mọi người bất ngờ

 

Khánh Phương sinh năm 1981, hoạt động trong vai trò ca sĩ. Anh từng đứng ra thành lập nhóm nhạc MP5, sau đó hoạt động solo, cho ra mắt nhiều ca khúc như Chiếc khăn gió ấm, Mưa thủy tinh, Tựa vào vai anh… Hồi giữa năm nay, danh tính của vợ nam ca sĩ được công khai là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam khiến mọi người bất ngờ. Bà Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vợ CEO bất động sản vừa bị bắt điều tra về hành vi lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương liền có phát ngôn sốc gây chú ý

Vợ CEO bất động sản vừa bị bắt điều tra về hành vi lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương liền có phát ngôn sốc gây chú ý

Sau khi thông tin bà Vũ Thị Thúy, CEO Bất động sản Nhật Nam, vợ ca sĩ Khánh Phương bị bắt điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nam ca sĩ đã có những chia sẻ đầu tiên và không lôi tên mình vào sự việc ồn ào này.

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