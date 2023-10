'Bức tranh' nghệ sĩ Việt trong mùa lũ 2021: 'BẤT ĐỘNG' và 'IM ẮNG' khiến CĐM dấy lên nhiều thắc mắc, đồn đoán

Nhiều nghệ sĩ Việt bị réo tên - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ vì vậy mà mùa lũ năm nay, "vắng bóng" nghệ sĩ Việt trong các hoạt động cứu trợ thiên tai.

Mới đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp trường gió Đông hoạt động mạnh nên từ ngày 23/10, một số tỉnh ở khu vực miền Trung có mưa to và rất to khiến mực nước lũ các con sông dâng cao. Mưa lũ đã làm sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở miền núi và gây ngập lụt nhiều địa phương trũng thấp ở hạ lưu. "Rốn lũ" miền Trung đang oằn mình chống chọi với mưa lớn. Mặc dù so với 2020, lũ năm nay chưa gây nhiều hậu quả thương tâm nhưng đời sống của người dân cũng ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nhiều địa phương đã ghi nhận các trường hợp tử vong do nước lũ cuốn trôi.