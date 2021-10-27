'Bức tranh' nghệ sĩ Việt trong mùa lũ 2021: 'BẤT ĐỘNG' và 'IM ẮNG' khiến CĐM dấy lên nhiều thắc mắc, đồn đoán

Nếu như mùa lũ năm ngoái, nghệ sĩ Việt hăng hái và xả thân về rốn lũ bao nhiêu thì năm nay những cái tên "kỳ cựu" lại im ắng đến lạ. Điều này khiến cho "bức tranh" từ thiện mùa thiên tai 2021 "bất động" và làm cho CĐM dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân sâu xa.

Suốt nhiều tháng nay, một nữ đại gia ở Bình Dương liên tục gọi tên nhiều nghệ sĩ trên MXH, làm rộ lên tin đồn họ "ăn chặn" từ hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng tiền từ thiện trong đợt lũ lụt miền Trung năm 2020 khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán. Cũng từ đó hàng loạt những vấn đề gây tranh cãi liên tục nổ ra trên các diễn đàn lớn nhỏ. Không ít những tranh cãi đến chỉ trích, thậm chí là lên án gay gắt đã khiến showbiz Việt những tháng giữa đến cuối năm thị phi hơn bao giờ hết. Gần đây nhất, sau thông báo rà soát quá trình từ thiện của giới nghệ sĩ từ Bộ công an lại càng khiến hai từ "thiện nguyện" thêm đôi ba phần nhạy cảm.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị réo tên - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ vì vậy mà mùa lũ năm nay, "vắng bóng" nghệ sĩ Việt trong các hoạt động cứu trợ thiên tai. Mới đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp trường gió Đông hoạt động mạnh nên từ ngày 23/10, một số tỉnh ở khu vực miền Trung có mưa to và rất to khiến mực nước lũ các con sông dâng cao. Mưa lũ đã làm sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở miền núi và gây ngập lụt nhiều địa phương trũng thấp ở hạ lưu. "Rốn lũ" miền Trung đang oằn mình chống chọi với mưa lớn. Mặc dù so với 2020, lũ năm nay chưa gây nhiều hậu quả thương tâm nhưng đời sống của người dân cũng ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nhiều địa phương đã ghi nhận các trường hợp tử vong do nước lũ cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt, mưa lớn gây ngập lụt diện rộng - Ảnh: Công an nhân dân Nước sông dâng cao, thủy diện xả phải xả nước sớm hơn dự kiến - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo dự báo, từ nay đến ngày 31/10, các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục có mưa lớn, trong thời gian này khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ, thiệt hại là không hề nhỏ. Tại thời điểm này năm ngoái, khi bão lũ hoành hành gây ảnh hưởng nặng nề, nhiều nghệ sĩ đã có những hoạt động cứu trợ thiết thực, kịp thời. Từ việc kêu gọi quyên góp đến thân chinh vào vùng lũ, hình ảnh nghệ sĩ Việt nhận được nhiều lời cảm kích của CĐM. Đáng chú ý có những nghệ sĩ kêu gọi được số tiền "khủng" như: Ca sĩ Thủy Tiên (178 tỷ), NS Hoài Linh (14 tỷ), MC Trấn Thành (hơn 9 tỷ)... Tuy nhiên nhìn vào "bức tranh" từ thiện năm nay, dư luận nhận ra nghệ sĩ Việt "vắng bóng" và "bất động" - Không bài kêu gọi, không gây quỹ, không lên tiếng... Mặc dù đã sao kê nhưng vẫn không tránh khỏi xôn xao dư luận - Ảnh minh họa: Internet Điều này khiến dư luận dấy lên nhiều thắc mắc và đồn đoán về nguyên nhân sâu xa. Một bộ phận cho rằng nghệ sĩ Việt đang "né" chuyện kêu gọi từ thiện vì ồn ào sao kê tiền kêu gọi suốt thời gian vừa qua. Mới đây từ khóa sao kê đang trở thành đề tài bàn tán "hót hòn họt" trên MXH. Hàng loạt nghệ sĩ đình đám như Thủy Tiên, Trấn Thành, Nhật Kim Anh và hơn 30 cái tên bị réo trong "giải ăn chặn mở rộng" của nữ đại gia Bình Dương đã đồng loạt lên tiếng làm rõ, tung sao kê không thiếu "gram" nào. Song đến thời điểm hiện tại, ồn ào gây bão này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Duy Mạnh tiếp tục 'kháy' ồn ào 'mùa lũ', thản nhiên tiết lộ: 'Hát một show được mấy chục triệu còn qua mặt vợ ăn bớt một tí, huống hồ gì là chuyện từ thiện' Duy Mạnh cho hay: "Thế nhưng, nghệ sĩ lại không ai nói: Tôi làm từ thiện bởi vì tôi thấy mình là nghệ sĩ và muốn cống hiến. Việc này là trách nhiệm của tôi. Họ thường nói: Tôi làm từ thiện bằng cái tâm! Dùng từ cái tâm nó rất là nhập nhèm, nó không có sự sòng phẳng, không có sự rõ ràng".

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