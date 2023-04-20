Bị xử phạt do vi phạm thuần phong mỹ tục: Sao Việt người bị cấm diễn toàn quốc, 1 siêu mẫu gây xôn xao vì 3 lần bị phạt!

Tuy nhiên, tối 25/8/2013, tại thành phố Cảng, cô tiếp tục mặc bộ bộ jumpsuit màu nude bó sát cơ thể, thực hiện những động tác khiêu khích. Sở Hà Nội đã tiến hành xử phạt chủ quán bar Next Top 3,5 triệu đồng vì hai lỗi: Biểu diễn mà không thông báo với Sở và Biểu diễn có yếu tố phản cảm, vi phạm thuần phong, mỹ tục.

Trước đây, theo thông tin từ báo Tiền Phong, 'Bà mẹ nhí' từng có thời gian tạm thời bị cấm diễn vì liên quan đến vụ "mặc phản cảm diễn ở quán bar". Cụ thể, Cục Nghệ thuật Biểu diễn thông tin, tối 22/8/2013, Angela Phương Trinh biểu diễn ở bar Next Top. Cô gây sốc khi xuất hiện với bộ jumpsuit màu nude bó sát siêu ngắn, khoe toàn bộ cặp chân trần. Nhiều người ở quán bar gọi cô là "Can Lộ Lộ của Việt Nam". Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Hà Nội đã thông báo cho các quán bar Hà Nội yêu cầu tạm dừng các buổi biểu diễn có Angela Phương Trinh.

Trinh thực sự muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả. Trinh sẽ rút ra bài học cho bản thân và không bao giờ để sự chủ quan của mình khiến mọi người phải thất vọng. Mọi người hãy mở lòng, thông cảm cho Trinh".

Sau ồn ào chấn động sự nghiệp, Angela Phương Trinh bày tỏ trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân và nhận lỗi về mình cũng như xin lỗi khán giả: "Người ta nói 'tiên trách kỷ, hậu trách nhân', Trinh tự thấy phải nhìn lại chính mình, sai ở đâu sửa ở đó. Sai sót của Trinh chính là không lường trước được sự phản tác dụng của bộ trang phục trước ánh đèn sân khấu. Khi xem những hình ảnh trên báo, bản thân cũng thấy giật mình vì thực sự bên ngoài nó khá kín đáo và không như những gì mọi người thấy. Và những động tác vũ đạo của Trinh, Trinh sẽ bỏ hết những động tác gây phản cảm...nói gì bây giờ, có thể mọi người sẽ cho là ngụy biện nhưng đó là những suy nghĩ thật lòng của Trinh

Phải đến 6 tháng sau, Anggela Phương Trinh mới được cấp phép biểu diễn trở lại - Ảnh: Internet

Sau sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và mất đi khá nhiều thiện cảm trước công chúng, Angela Phương Trinh đã lui về ở ẩn đến gần đây mới xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ, diễn viên trở lại hoạt động sau khi bị xử phạt vì vi phạm thuần phong mỹ tục vẫn khiến khán giả khó chấp nhận.

3 lần bị phạt của siêu mẫu Hà Anh vì mặc phản cảm

Tháng 10/2010, siêu mẫu Hà Anh góp mặt trong chương trình Diamond Night. Cô đảm nhiệm vai trò MC và có một tiết mục hát trong chương trình. Trong sự kiện, chân dài gốc Hà Nội gây "nhức mắt" cho người xem vì diện váy đen ngắn, để lộ nội y khi đang biểu diễn. Hình ảnh này của Hà Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Ngay sau đó, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM quyết định xử phạt đơn vị tổ chức chương trình này 11 triệu đồng vì vi phạm lỗi: sử dụng trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục (3,5 triệu đồng) và tự tiện thay đổi nội dung chương trình sau khi đã được cấp giấy phép (7,5 triệu đồng). Theo đó, đơn vị tổ chức thừa nhận sai sót khi để xảy ra trường hợp người mẫu Bebe Phạm bị tụt váy và siêu mẫu Hà Anh mặc sai trang phục.

Siêu mẫu Hà Anh để lộ nội y khi diện váy quá ngắn - Ảnh: Internet

Một diễn biến khác, xuất hiện trên sân khấu với thiết kế phản cảm, người đẹp sinh năm 1982 bị phạt 10 triệu đồng và cấm tháng diễn 3 tháng tại TP.HCM. Đồng thời, đơn vị tổ chức chương trình là Công ty Hoa Hồng Vàng cũng phải đóng phạt 10 triệu đồng. Việc xử phạt này được căn cứ theo nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và nghị định 158/2013/ NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, trình diễn, thể thao, du lịch.

Bộ trang phục khiến Hà Anh bị phạt 10 triệu đồng và cấm biểu diễn trong 3 tháng - Ảnh:Internet

Nữ siêu mẫu cũng chia sẻ một "tâm thư" khá dài xoay quanh chuyện bị phạt, trong đó có viết: "Mọi người cứ nghĩ đó là điều gì ghê gớm lắm. Tôi thì tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường". Ngoài ra, cô còn trải lòng về quá trình phấn đấu và những thành công khi về Việt Nam hoạt động.

Hà Anh khiến ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng

Theo thông tin từ Thể thao và văn hóa, tháng 8/2022 vừa qua, Công ty Hoàn vũ Sài Gòn bị xử phạt 70 triệu vì đã vi phạm hành chính khi "tổ chức thi người đẹp, người mẫu sử dụng trang phục trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Trước đó, ngày 25/6/2022, Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có sự tham gia của người mẫu Hà Anh (Nguyễn Vũ Hà Anh) mặc áo dài xuyên thấu, trang phục trái thuần phong, mỹ tục".

Mới đây nhất, Hà Anh bị chỉ trích vì diện áo dài phản cảm tại sự kiện Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Lúc bị báo chí phản ánh, Hà Anh đã lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng bản thân có thử trang phục trong điều kiện ánh sáng tự nhiên nhưng xảy ra sự cố là do đèn flash máy ảnh gây phản cảm. Tuy vậy, một số khán giả không đồng tình với lý do này, cho rằng Hà Anh chỉ đang bao biện cho sai lầm của mình. Đây là lần thứ ba cô làm ảnh hưởng đến ban tổ chức vì sở thích chuộng trang phục gợi cảm.