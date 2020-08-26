Bị tố ăn chặn 40 tỷ của 'Như chưa hề có cuộc chia ly', MC Thu Uyên công khai mức lương mỗi tháng

MC Thu Uyên vẫn chưa hết bức xúc trước sự việc bị vu khống ăn chặn số tiền 40 tỷ của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".
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Cách đây không lâu, nhà sản xuất chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" thông báo ngưng phát sóng sau hơn 10 năm hoạt động. Lý do được tiết lộ là vì không có nguồn tài trợ. Thông tin này khiến khán giả vô cùng tiếc nuối bởi đây là một chương trình ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc.
Sau đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã quyên góp và kêu gọi khán giả chung tay để chương trình được tiếp tục lên sóng. Tuy nhiên sau đó, MC Thu Uyên lại bị tố ăn chặn tiền của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Bị vu khống, cô đã chính thức làm đơn kiện.
Mới đây, MC Thu Uyên vừa lên tiếng bày tỏ thái độ bức xúc trước việc bị tố bỏ túi riêng 40 tỷ của chương trình. Nhân đây, cô cũng công khai minh bạch số tiền lương hàng tháng khi làm chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".
Cô viết: "20 triệu là lương tháng tôi nhận cho tất tật những việc làm cho Như chưa hề có cuộc chia ly (từ 5 lên 7 lên 15 cuối cùng mới lên 20 nhé) - không phải 60 triệu nhỉ!
Trong 10 năm hoạt động của Sài Gòn Buổi sáng, tổng mọi khoản tài trợ chỉ trên con số 40 tỷ một chút, lấy đâu ra 40 tỷ vào túi tôi vậy haha?
Người nào tin tôi và tin Như chưa hề có cuộc chia ly cũng đã tin rồi. Người nào thù hằn chúng tôi cũng đã rõ rồi. Đây không phải status dành cho họ".
Dưới bài viết, bạn bè và số đông khán giả bày tỏ lòng tin với BTV Thu Uyên và ekip chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".