Lộ ảnh gần 30 năm trước của 'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh, nhan sắc và vóc dáng gợi cảm đến ngỡ ngàng

Diễn viên Việt Trinh khiến dàn nghệ sĩ Việt "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ ảnh kỷ niệm năm 19 tuổi. Nhan sắc của cô được khen hết lời.

Việt Trinh là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của nền điện ảnh Việt Nam những năm 90. Bên cạnh khả năng diễn xuất được đánh giá cao, cô còn là một trong những biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt ngày ấy.

Nhan sắc Việt Trinh năm 19 tuổi gây thương nhớ - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Việt Trinh gây chú ý khi chia sẻ lại loạt ảnh gần 30 năm trước. Thời thiếu nữ, "Người đẹp Tây Đô" sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm cùng gu thời trang sành điệu. Chỉ cần trang điểm nhẹ, tóc thả đơn giản nhẹ nhàng, Việt Trinh vẫn đầy thần thái và thu hút.

Gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói giúp cô thu hút người đối diện - Ảnh: FB

Hình ảnh Việt Trinh năm 19 tuổi nhận được sự chú ý của đông đảo dân mạng và sao Việt. Nhiều nghệ sĩ như Long Nhật, BB Trần, Quách Ngọc Tuyên, Pha Lê... hết lời khen ngợi sắc vóc của bà mẹ 1 con: "Quá sức là đẹp, bao nhiêu hình của em Việt Trinh anh đều nhớ như in", "Ngầu và đẹp xuất sắc chị ơi", "Đẹp ngẩn ngơ luôn đó chị", "Đẹp quá đẹp chị à"... Ngoài ra, nhiều khán giả cũng để lại bình luận trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên.

Ở tuổi 48, Việt Trinh được mệnh danh là 'người đẹp bị thời gian bỏ quên' - Ảnh: FB

Hiện tại, Việt Trinh vẫn là gương mặt được khán giả yêu mến. Ở tuổi 48, cô được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" của làng giải trí Việt. Dù không còn trẻ trung như xưa nhưng Việt Trinh vẫn được các nhãn hàng săn đón bởi nhan sắc mặn mà, quyến rũ.

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