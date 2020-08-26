Nằm không cũng trúng đạn, Phượng Chanel bất ngờ bị so sánh nhan sắc với vợ cũ Quách Ngọc Ngoan

Hậu trường 26/08/2020 10:32

Một dân mạng đã cố tình lấy ảnh của Phượng Chanel để so sánh với vợ cũ Quách Ngọc Ngoan - diễn viên Lê Phương.

Sau gần 2 năm vắng bóng, diễn viên Lê Phương đã hoạt động trở lại. Từng bị chê bai vì thân hình tròn trịa, giờ đây mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã có thể thoải mái cập nhật hình ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội khi "đánh bay" thành công 30kg mỡ thừa.

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Tổ ấm viên mãn của nữ diễn viên bên chồng và 2 con 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương cập nhật hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân kèm lời nhắn đến hội chị em: "Chăm sóc gia đình xong rồi thì đến bản thân mình nhé... phụ nữ ơi". Chia sẻ của bà mẹ hai con nhận được sự đồng tình của hội mẹ bỉm sữa.

Trong hình ảnh mới nhất, nhan sắc của bà mẹ hai con khiến nhiều người trầm trồ, xuýt xoa. Lê Phương vô cùng xinh đẹp khi trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng. Biểu cảm gương mặt đầy thần thái của nữ diễn viên khiến người xem khó rời mắt. Mọi người dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của chân dài Trà Vinh.

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Lê Phương khoe nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 35 - Ảnh: FB

Trong vô số những lời khen "có cánh", một dân mạng bất ngờ để lại bình luận kém duyên. Cụ thể, người này lấy ảnh của Phượng Chanel và Lê Phương đặt cạnh nhau và so sánh nhan sắc "một trời một vực".

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Phượng Chanel bất ngờ bị so sánh với Lê Phương - Ảnh: FB

Tuy nhiên, hành động kém tế nhị của người này bị cho là khập khiễng, cố ý dìm nhan sắc của Phượng Chanel. Tài khoản này lấy ảnh đời thường của cô để đưa lên bàn cân với ảnh đã qua chỉnh sửa của Lê Phương.

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Hiện Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan đã có con chung - Ảnh: Internet

Lê Phương từng đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên với Quách Ngọc Ngoan. Họ ly hôn khi đã có con chung là bé Cà Pháo. Hiện Lê Phương đã tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên và có chung một cô con gái đáng yêu. Trong khi đó, nam diễn viên họ Quách có cuộc sống êm đềm bên Phượng Chanel.

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Từ khóa:   Lê Phương bạn gái Quách Ngọc Ngoan nhan sắc Phượng Chanel

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