Con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền ra dáng thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 16, gương mặt giống mẹ như đúc

Lâu không xuất hiện, Hà Tiên - con gái Ngọc Huyền gây bất ngờ bởi ngoại hình nổi bật, gương mặt xinh đẹp với nhiều đường nét giống mẹ.

Ngọc Huyền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời. Giai đoạn nghệ thuật cải lương còn rực rỡ, cô là một trong những đào chính được khán giả yêu mến, bầu show săn đón. Sau đó, nữ nghệ sĩ đã sang Mỹ định cư. Tuy vắng bóng ở sân khấu trong nước nhiều năm nhưng người hâm mộ cải lương vẫn quan tâm đến cuộc sống của Ngọc Huyền nơi xứ người.

Tại Mỹ, nữ nghệ sĩ vẫn chạy show phục vụ kiều bào - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Mới đây, cô vừa cập nhật hình ảnh mới nhất bên con gái lên Facebook. Được biết, cô bé tên Hà Tiên, năm nay 16 tuổi và đang theo học tại một trường trung học ở Mỹ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé Hà Tiên đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và có đam mê ca hát. Ngọc Huyền tự hào khoe được làm tài xế cho cô con gái tài năng đến làm MC ở một chương trình dành cho người Việt tại hải ngoại.

Con gái Ngọc Huyền xinh đẹp ở tuổi 16 - Ảnh: FB Hà Tiên sở hữu vóc dáng cao, thanh mảnh và nụ cười duyên giống mẹ - Ảnh: FB Hà Tiên được khen sáng sân khấu và được khuyến khích đi theo nghệ thuật chuyên nghiệp - Ảnh: FB Trong trang phục áo dài truyền thống, con gái Ngọc Huyền ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Hà Tiên sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt tròn trĩnh được nhận xét có nhiều nét giống mẹ. Con gái Ngọc Huyền mang nét đẹp Á đông cùng mái tóc dài đen giống mẹ nghệ sĩ - Ảnh: FB Ngọc Huyền luôn tôn trọng quyết định của Hà Tiên, không ép con phải theo con đường nghệ thuật. Thời gian rảnh rỗi, nữ nghệ sĩ thường đưa con gái đi biểu diễn tại các sự kiện sân khấu hoặc những chương trình từ thiện. Tiếp xúc với khán giả từ nhỏ nên Hà Tiên rất dạn dĩ, tự tin.

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