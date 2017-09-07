Khánh Thi đáp trả khi bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời vì mình già hơn

Khánh Thi khéo léo đáp trả những tin đồn không hay về cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác giữa cô và Phan Hiển làm tất cả đều phải im lặng thán phục.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã khoe hình cùng chồng trẻ Phan Hiển rủ nhau "trốn" con trai đi du lịch tại Mũi Né (Phan Thiết) làm nhiều người thích thú.

Một số bình luận tiêu biểu từ khán giả: "Cảm ơn em ! Phan Hiển. Em khiến cho một nửa thế giới tin rằng đàn ông tốt vẫn đang tồn tại. Hãy mãi như thế em nhé!", "Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Ai nói mặc ai, mình sống cho mình hạnh phúc của mình!", "Đại đa số 99 % là hâm mộ và yêu mến và dành tình cảm đặc biệt và ngưỡng mộ vợ chồng con còn 1% số người ăn nói lung tung các con đừng phải bận tâm vào cho mất thời gian để thời gian đấy mà nhảy múa cho sướng"...

Vì ông xã Phan Hiển, Khánh Thi mời tình cũ của Chí Anh về nhà ở cùng Khánh Thi không chỉ hết lòng "nâng đỡ" Nhã Khanh khi vào Nam lập nghiệp mà còn mời người yêu cũ của Chí Anh về sống cùng một nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-noi-lam-me-phan-hien-ca-doi-khanh-thi-dap-tra-the-nay-khien-ai-cung-phai-than-phuc-233282.html