Bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời, Khánh Thi đáp trả thế này khiến ai cũng phải thán phục

Hậu trường 07/09/2017 10:37

Khánh Thi khéo léo đáp trả những tin đồn không hay về cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác giữa cô và Phan Hiển làm tất cả đều phải im lặng thán phục.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã khoe hình cùng chồng trẻ Phan Hiển rủ nhau "trốn" con trai đi du lịch tại Mũi Né (Phan Thiết) làm nhiều người thích thú.

Khánh Thi đáp trả khi bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời vì mình già hơn
Khánh Thi chia sẻ những hình ảnh tình cảm bên ông xã Phan Hiển khi cả hai đi nghỉ tại Mũi Né. Kèm theo đó, nữ kiện tướng dancesport đáp trả nhẹ nhàng về những tin đồn xung quanh sự chênh lệch tuổi tác giữa vợ chồng cô làm nhiều người phải im lặng - Ảnh: FBNV

Khánh Thi đáp trả khi bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời vì mình già hơn
Khánh Thi viết trên trang cá nhân: "Người ta nói chênh lệch tuổi tác là rào cản lớn nhất. Người ta nói tuổi Dậu và Tuất gặp nhau là nghèo cả đời. Người ta nói anh trẻ con thì em làm mẹ cả đời. Người ta nói em già đời thì anh bị dắt mũi cả đời. Người ta nói khi da em nhăn nheo là lúc anh sẽ bỏ em đi. Người ta nói anh đương thời gái theo nườm nượp" - Ảnh: FBNV

Khánh Thi đáp trả khi bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời vì mình già hơn
Trước những lời đồn ác ý đó, nữ kiện tướng dancesport khẳng định vợ chồng cô "Kệ .. ai nói gì mặc ai" - Ảnh: FBNV

Khánh Thi đáp trả khi bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời vì mình già hơn
Vợ chồng Khánh Thi không nhiều lời, chỉ dùng hành động cùng thời gian để chứng minh tình yêu của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Khánh Thi đáp trả khi bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời vì mình già hơn
Chia sẻ của Khánh Thi thu hút nhiều sự chú ý và nhận được hàng trăm bình luận chúc mừng cũng như tán thành với suy nghĩ của cô - Ảnh: FBNV

Một số bình luận tiêu biểu từ khán giả: "Cảm ơn em ! Phan Hiển. Em khiến cho một nửa thế giới tin rằng đàn ông tốt vẫn đang tồn tại. Hãy mãi như thế em nhé!", "Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Ai nói mặc ai, mình sống cho mình hạnh phúc của mình!", "Đại đa số 99 % là hâm mộ và yêu mến và dành tình cảm đặc biệt và ngưỡng mộ vợ chồng con còn 1% số người ăn nói lung tung các con đừng phải bận tâm vào cho mất thời gian để thời gian đấy mà nhảy múa cho sướng"...

Khánh Thi đáp trả khi bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời vì mình già hơn
Một số người hâm mộ cảm ơn ông xã của Khánh Thi đã cho họ có niềm tin vào một tình yêu đẹp như tiểu thuyết ngôn tình - Ảnh: FBNV

Bị nói 'làm mẹ' Phan Hiển cả đời, Khánh Thi đáp trả thế này khiến ai cũng phải thán phục - Ảnh 7
Ngoài ra, không ít khán giả ủng hộ quan điểm của Khánh Thi, cứ sống theo ý mình mặc kệ miệng lưỡi thế gian miễn bản thân cảm thấy hạnh phúc là được - Ảnh: FBNV

Vì ông xã Phan Hiển, Khánh Thi mời tình cũ của Chí Anh về nhà ở cùng

Vì ông xã Phan Hiển, Khánh Thi mời tình cũ của Chí Anh về nhà ở cùng

Khánh Thi không chỉ hết lòng "nâng đỡ" Nhã Khanh khi vào Nam lập nghiệp mà còn mời người yêu cũ của Chí Anh về sống cùng một nhà.

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