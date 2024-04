Bảo Thy nuôi dạy con phát triển tự nhiên, bé 2 tuổi cứng cáp và thông minh vẫn bị chê 'còi'

Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ 1 con chia sẻ khoảnh khắc cho con trai thoải mái giang nắng vua đùa với nước như bao bạn đồng trang lứa. Nếu theo dõi nhiều hoạt động của Bảo Thy có thể thấy cô không quá giữ con như cậu ấm mà để bé tự do khám phá, phát triển theo tự nhiên. Nhờ vậy mà con trai đại gia Phan Lĩnh phát triển rất tốt không chỉ về thể chất mà còn về trí não.

Con trai Bảo Thy gần 2 tuổi không chỉ có vóc dáng cân đối mà học tập cũng rất tốt. Vic có thể ghi nhớ số, hình, biết màu sắc. Không chỉ vậy, cậu nhóc còn có thể đọc thuộc hết bảng chữ cái bằng tiếng Anh

"Victor của mẹ gần 22 tháng có thể nhớ rõ chữ số, các loại hình, màu sắc và lắp ráp các loại xe dù đây là chiếc bảng mới toanh so với bảng cũ và khó so với tầm tuổi của con. Mỗi bé 1 kĩ năng thì Vic của mẹ ghi nhớ tốt, từ Quận 7 qua Quận 2 ngắm chỗ thả diều con nhớ như in từng ngã rẽ để chỉ cho ba mẹ đến nơi!" - Bảo Thy từng cho biết.

Để nuôi dạy con cách tốt nhất, Bảo Thy từng cho biết dành nhiều thời gian ở cạnh con và theo dõi từng bước bé phát triển, vì thế cô rất hạn chế nhận lời đi diễn dù quý tử giờ đã cứng cáp hơn trước rất nhiều. Mẹ bỉm sữa tâm sự: "Tôi muốn dõi theo từng bước phát triển của bé, mong con phát triển khỏe mạnh. Không có điều gì quan trọng hơn việc gia đình gắn kết, nhất là trong những năm đầu đời của trẻ nhỏ. Tôi nghĩ sau này khi con cứng cáp, đi hát trở lại tôi cũng chọn lọc show diễn, tập trung tốt vai trò làm vợ, làm mẹ".

Đứng trước nhiều lời góp ý chân thành của khán giả, Bảo Thy luôn ghi nhận và không ngừng học hỏi cách chăm con khoa học, hợp lý. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của cả hai mẹ con, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

