Bảo Anh phản pháo những kẻ xấu tính, ganh tị hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Đã vài ngày trôi qua nhưng dư âm đám cưới thế kỷ của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn còn. Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ háo hức đăng ảnh tại lễ cưới kèm những lời chúc tốt đẹp nhất cho cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, vẫn có một số antifan ganh tỵ, đăng tải những bài viết mỉa mai hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến dư luận phẫn nộ.

Sau khi về lại TP. Hồ Chí Minh, những câu chuyện xoay quanh đám cưới vẫn được sao Việt nhắc đến rôm rả - Ảnh: FB

Khó chịu bởi việc này, ca sĩ Bảo Anh mượn lời người khác phản pháo cực thâm thúy: "Thấy người ta tự giác không. Bận làm liveshow ở Sài Gòn, không kịp đi đám cưới, người ta quý người ta bơi tới Phú Quốc luôn. Chứ đâu như nhiều người xấu tính, ganh tị, đăng status dằn mặt".

Ca sĩ Bảo Anh cà khịa những người ganh tị với hạnh phúc của cặp đôi thế kỷ - Ảnh: Instagram

Bảo Anh là một trong số các nghệ sĩ nhận được thiệp mời dự đám cưới của ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Tuy nhiên vì kẹt lịch chạy show, cô đành lỡ hẹn với đàn chị. Dù vậy, Bảo Anh không quên gửi lời chúc hạnh phúc đến chủ nhân của đám cưới thế kỷ tại Phú Quốc.