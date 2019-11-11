Bảo Anh phản pháo những kẻ xấu tính, ganh tị hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Ca sĩ Bảo Anh lên tiếng dằn mặt một cách thâm thúy những người ganh tị với hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng.
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Đã vài ngày trôi qua nhưng dư âm đám cưới thế kỷ của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn còn. Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ háo hức đăng ảnh tại lễ cưới kèm những lời chúc tốt đẹp nhất cho cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, vẫn có một số antifan ganh tỵ, đăng tải những bài viết mỉa mai hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến dư luận phẫn nộ.
Khó chịu bởi việc này, ca sĩ Bảo Anh mượn lời người khác phản pháo cực thâm thúy: "Thấy người ta tự giác không. Bận làm liveshow ở Sài Gòn, không kịp đi đám cưới, người ta quý người ta bơi tới Phú Quốc luôn. Chứ đâu như nhiều người xấu tính, ganh tị, đăng status dằn mặt".
Bảo Anh là một trong số các nghệ sĩ nhận được thiệp mời dự đám cưới của ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Tuy nhiên vì kẹt lịch chạy show, cô đành lỡ hẹn với đàn chị. Dù vậy, Bảo Anh không quên gửi lời chúc hạnh phúc đến chủ nhân của đám cưới thế kỷ tại Phú Quốc.
Bảo Anh tâm sự: "Từ một thập kỉ yêu đến cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Gửi lời chúc phúc từ Quảng Bình xa xôi tới Phú Quốc. Công việc lại cuốn em đi và để lỡ mất khoảnh khắc chứng kiến một cái kết viên mãn được đoán trước. Thật kệch cỡm khi nói rằng người ta cưới mà mình hạnh phúc dùm. Mình cũng rộn ràng. Nhưng có lẽ vì bản thân mình cũng luôn mơ ước một chuyện tình đẹp như mơ. Cám ơn anh chị vì đã gieo chút ít niềm tin còn sót lại trong chuyện yêu đương gần như đã lụi tàn của con bé 27 tuổi. Hôm nay chị là cô dâu xinh đẹp nhất. Cơ mà em sẽ không đi tiền mừng vì em có được ăn cưới đâu".