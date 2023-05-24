'Bà trùm hoa hậu' cảnh báo tình trạng mạo danh BTC gạ gẫm, lừa đảo thí sinh đi thi hoa hậu

Hậu trường 24/05/2023 16:30

Mới đây, phía bà Phạm Kim Dung cho biết, thời gian qua, BTC một số cuộc thi nhan sắc đã nhận nhiều phản ánh từ các thí sinh về việc bị đối tượng lạ nhắn tin gạ gẫm để mua bán giải.

Mới đây, chia sẻ với Dân Việt, bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC cuộc thi Miss World, Miss Grand Vietnam đã đưa ra lời cảnh báo trước những chiêu trò lừa đảo tại các cuộc thi nhan sắc. Theo đó, phía BTC đã nhận được nhiều phản ánh về việc thí sinh đi thi hoa hậu bị các đối tượng lừa đảo, gạ gẫm. 

'Bà trùm hoa hậu' cảnh báo tình trạng mạo danh BTC gạ gẫm, lừa đảo thí sinh đi thi hoa hậu - Ảnh 1
Bà Phạm Kim Dung cảnh báo trước những chiêu trò lừa đảo tại các cuộc thi nhan sắc

Chiêu trò của các đối tượng là giả danh BTC và người quen của các lãnh đạo cấp cao hay những nhân vật nổi tiếng, sau đó liên hệ các thí sinh và đưa ra lời đề nghị mua bán giải, mời tham gia show diễn,... Đồng thời, những đối tượng này còn cam kết có thể can thiệp đến kết quả cuộc thi. Không chỉ vậy, khi các thí sinh không đồng ý, các đối tượng còn dọa nạt, chửi bới, lăng mạ. 

'Bà trùm hoa hậu' cảnh báo tình trạng mạo danh BTC gạ gẫm, lừa đảo thí sinh đi thi hoa hậu - Ảnh 2
Hình ảnh chụp tin nhắn của đối tượng lừa đảo thí sinh

Qua đó, bà Kim Dung đã lên tiếng khẳng định, tất cả các thông tin của các đối tượng này đều là lừa đảo, kết quả cuộc thi nhan sắc là công bằng, không ai được quyền can thiệp vào. Đồng thời, phía Ban tổ chức cuộc thi cũng đưa ra lời cảnh báo dành cho các thí sinh nếu gặp vấn đề tương tự phải chủ động báo cáo với BTC để kịp thời xử lý. Trường hợp nếu thí sinh vẫn tiếp tục trao đổi với các đối tượng xấu theo chiều hướng tiêu cực thì BTC cũng sẽ xử lý thí sinh đó theo quy chế cuộc thi, quy định của BTC. 

Đồng thời, 'bà trùm hoa hậu' cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ những thông tin này đến với các cơ quan chức năng để được giúp đỡ, hỗ trợ xử lý các đối tượng này với hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin của thí sinh để trục lợi. Ban Tổ chức cũng sẽ có những can thiệp về pháp luật nếu các đối tượng tiếp tục gây ảnh hưởng đến các thí sinh cũng như ảnh hưởng đến cuộc thi và đơn vị tổ chức cuộc thi".

'Bà trùm hoa hậu' cảnh báo tình trạng mạo danh BTC gạ gẫm, lừa đảo thí sinh đi thi hoa hậu - Ảnh 3
BTC sẽ cung cấp toàn bộ những thông tin này đến với các cơ quan chức năng để được giúp đỡ, hỗ trợ xử lý

Trước đó, bà Phạm Thị Kim Dung cũng từng chia sẻ về vụ việc người đẹp Nam Em đã gặp phải tình huống tương tự. Theo lời của bà "trùm" Hoa hậu, sau khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Nam Em đã nhắn tin cho bà xin gặp để nói về một việc rất quan trọng cần làm rõ. 

'Bà trùm hoa hậu' cảnh báo tình trạng mạo danh BTC gạ gẫm, lừa đảo thí sinh đi thi hoa hậu - Ảnh 4
Bà Phạm Thị Kim Dung từng chia sẻ về vụ người đẹp Nam Em bị gạ gẫm, lừa đảo khi đi thi hoa hậu

Qua trao đổi, Nam Em bày tỏ với bà Kim Dung về việc có một người nói với cô rằng họ mua giải cho người đẹp và cô phải trả tiền cho họ. Nhận được thông tin vụ việc, "bà trùm hoa hậu" đã nói với Nam Em hãy gọi người đó tới, bà sẽ mời họ lên công an TP. Cần Thơ để giải quyết vụ việc.

 

Có thể nói, việc lừa đảo ở các cuộc thi sắc đẹp ngày một nhiều. Đa phần các đối tượng này đều lợi dụng các thí sinh ở các tỉnh thành xa, không có quá nhiều thông tin lừa đảo và tâm lý muốn đoạt giải cao tại cuộc thi. Bọn chúng sẽ đưa ra những chiêu trò lừa đảo vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy, các thí sinh cần phải tỉnh táo trước những thủ đoạn này. 

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