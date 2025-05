Trái lại, Thùy Tiên bác bỏ hoàn toàn cáo buộc, khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào, đồng thời tố cáo ngược lại bà Trang về hành vi vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Vụ việc kéo dài nhiều năm, gây tranh cãi trong dư luận.

Đến tháng 5.2023, TAND Quận Gò Vấp (TPHCM) đã bác đơn kiện của bà Đặng Thùy Trang và tuyên bố Thùy Tiên không có nghĩa vụ trả nợ. Tòa cũng yêu cầu nguyên đơn bồi thường 387,6 triệu đồng cho những tổn thất về vật chất và tinh thần gây ra cho Hoa hậu Thùy Tiên.

Liên quan đến hành động xé giấy vay nợ từng gây sốc dư luận, Thùy Tiên sau đó thừa nhận đó là hành động bộc phát trong lúc mất bình tĩnh. Cô công khai xin lỗi và cho rằng đó là bài học sâu sắc về cách xử lý khủng hoảng truyền thông.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Gỡ danh hiệu Miss Grand International 2021 khỏi trang cá nhân

Tháng 6.2023, Thùy Tiên bất ngờ xóa danh hiệu Miss Grand International 2021 khỏi phần mô tả trên trang cá nhân, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Hành động này bị Chủ tịch Tổ chức Miss Grand, ông Nawat Itsaragrisil, cho là “thiếu suy nghĩ”.

Sau đó, ông Nawat, Phó Chủ tịch Teresa và một số thành viên tổ chức đã hủy theo dõi Thùy Tiên trên mạng xã hội.

Trước làn sóng chỉ trích, Thùy Tiên lên tiếng giải thích rằng cô đơn thuần chỉ muốn cập nhật lại tiểu sử theo cảm xúc cá nhân, và chưa kịp chỉnh sửa lại do lịch trình công việc bận rộn. Cô nhận lỗi, thừa nhận hành động này là thiếu cân nhắc và đã gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Đồng thời, Thùy Tiên khẳng định luôn trân trọng danh hiệu Miss Grand International 2021 và chưa từng có ý định tham gia thêm cuộc thi nhan sắc nào khác. Cô xem danh hiệu này là cột mốc thay đổi cuộc đời và bày tỏ sự biết ơn đối với hành trình đã qua.

Sau khi nhận phản hồi từ Ban tổ chức, Thùy Tiên đã khôi phục lại danh hiệu trên trang cá nhân. Cô cũng đã gửi lời xin lỗi tới ông Nawat và Tổ chức Miss Grand International, mong muốn sự việc được khép lại trong thiện chí.

Tranh cãi về bằng thạc sĩ tại Thụy Sĩ

Đầu năm 2025, Thùy Tiên gây chú ý khi công bố đã hoàn tất chương trình thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại SHMS (Swiss Hotel Management School), một cơ sở đào tạo nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch và khách sạn tại Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, thông tin này vấp phải hoài nghi từ một bộ phận cư dân mạng. Nhiều người cho rằng SHMS không phải là “đại học” theo định nghĩa truyền thống. Một số cư dân mạng còn đặt nghi vấn về tính xác thực của quá trình học tập, cho rằng chương trình có thể chỉ diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Tranh cãi cũng xuất phát từ tên gọi của trường không có cụm từ “University” (đại học), dẫn đến nghi vấn rằng Thùy Tiên cố tình thổi phồng bằng cấp. Trước loạt ý kiến trái chiều, Thùy Tiên giữ thái độ im lặng, không lên tiếng về vụ việc.

Hoa hậu Thuỳ Tiên nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ tại Thuỵ Sĩ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/5, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Asia Lite và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk, ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với 5 bị can.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố 4 lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trường phòng Sản xuất cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại Khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life.

Trong đó, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Diễm Trình và Trần Thị Lệ Thu. Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phạm Hồng Vy (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) và Trương Thị Lê (do đang mang thai).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.