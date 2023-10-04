Á hậu Phương Anh diện bikini khoe trọn vòng 2, đập tan tin đồn bầu bí

Phản ứng của Á hậu Phương Anh trước tin đồn mang thai khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.
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Mới đây, Á hậu Phương Anh đã đăng tải ảnh diện bikini hồng, vô cùng quyến rũ lên trang cá nhân. Cô vui vẻ viết: "Đi bơi với không khí mát mát ở Sa Pa nữa thích cực luôn". Ngoài ra, nàng hậu còn hé lộ danh tính "phó nháy" đứng sau những bức ảnh: "Chồng yêu chụp lên tay quá nè".
Dường như Á hậu Phương Anh và ông xã doanh nhân - Đức Hồ đã có chuyến du lịch ở Sa Pa sau khi nên duyên vợ chồng bằng lễ cưới cổ tích ở TP HCM giữa tháng 9 vừa qua. Đây là lần hiếm hoi kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, Phương Anh diện lại trang phục bikini hai mảnh. Có thể thấy, vóc dáng của Phương Anh săn chắc nuột nà, làn da thì trắng sáng, ngoài ra vòng hai của nàng Á hậu phẳng lỳ giữa tin đồn bầu bí trước đó do diện váy rộng.
Cụ thể, vài ngày trước, Phương Anh liên tục vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng khi xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Cô chiếc đầm màu kem rộng rãi, vòng 2 khá lớn, từ đó dấy lên nghi vấn nàng hậu mặc váy rộng để giấu dáng.
Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998 tại TP.HCM. Cô giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô công khai hẹn hò vào đầu năm 2023, chuyện tình cảm của nàng á hậu và doanh nhân Đắc Đức được gia đình 2 bên ủng hộ. Được biết cặp đôi biết nhau thông qua một người bạn, sau thời gian tìm hiểu, cả hai đã quyết định tiến đến hôn nhân và vừa tổ chức hôn lễ tại nhà hàng sang trọng ở TP.HCM vào tối 17/9 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.