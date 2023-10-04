Á hậu Phương Anh diện bikini khoe trọn vòng 2, đập tan tin đồn bầu bí

Mới đây, Á hậu Phương Anh đã đăng tải ảnh diện bikini hồng, vô cùng quyến rũ lên trang cá nhân. Cô vui vẻ viết: "Đi bơi với không khí mát mát ở Sa Pa nữa thích cực luôn". Ngoài ra, nàng hậu còn hé lộ danh tính "phó nháy" đứng sau những bức ảnh: "Chồng yêu chụp lên tay quá nè".



Á hậu Phương Anh đã đăng tải ảnh diện bikini hồng, vô cùng quyến rũ lên trang cá nhân.

Dường như Á hậu Phương Anh và ông xã doanh nhân - Đức Hồ đã có chuyến du lịch ở Sa Pa sau khi nên duyên vợ chồng bằng lễ cưới cổ tích ở TP HCM giữa tháng 9 vừa qua. Đây là lần hiếm hoi kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, Phương Anh diện lại trang phục bikini hai mảnh. Có thể thấy, vóc dáng của Phương Anh săn chắc nuột nà, làn da thì trắng sáng, ngoài ra vòng hai của nàng Á hậu phẳng lỳ giữa tin đồn bầu bí trước đó do diện váy rộng.