Á hậu Hoàng My thông báo tin vui hạ sinh con gái đầu lòng cho bạn trai Việt kiều tại Áo

Mặc dù đôi lúc khá bận rộn trong những ngày đầu làm mẹ nhưng nhờ có bạn trai và gia đình anh chăm sóc, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn

Nói về nửa kia, Á hậu Hoàng My cảm nhận anh sẽ là người cha tốt của con mình. Anh khen Á hậu Hoàng My dễ thương hơn khi mang bầu. Cả gia đình anh đều hạnh phúc với tin vui của Hoàng My. Về phía gia đình mình, từ lâu, mẹ cô đã muốn con gái sinh em bé. Trong mấy anh chị em, Á hậu Hoàng My là người duy nhất chưa lập gia đình. Giờ cô có em bé, ai cũng cảm thấy yên tâm.

Nói về nửa kia, Á hậu Hoàng My cảm nhận anh sẽ là người cha tốt của con mình

Trước đó, nàng hậu giấu kín thông tin bầu bí đến ngày 3/2 vừa qua, Hoàng My mới chính thức xác nhận tin vui bằng một hình ảnh tình tứ bên bạn trai kèm theo chia sẻ ngắn gọn 1 từ: "Papa". Thời điểm này, Hoàng My đã mang thai ở tuần thứ 32. Người đẹp cho biết trong thai kỳ, cảm xúc cô thay đổi nhiều sắc thái, có lúc vui vẻ, có lúc bật khóc, có lúc căng thẳng. Nhưng từ tháng thứ tư, cô học cách không bực tức bất kể chuyện gì, bởi biết trạng thái tâm lý tệ của người mẹ sẽ không tốt cho em bé.