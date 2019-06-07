Ngày 3/6, Phi Thanh Vân đau đớn báo tin bố ruột vừa qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 81 tuổi. Trong những ngày diễn ra tang lễ, rất nhiều nghệ sĩ đã đến chia buồn cùng cô và gia quyến.

Tối qua (6/6), đêm cuối cùng trước khi đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, người chồng đầu tiên của Phi Thanh Vân cũng đã đến thắp hương. Đã ly hôn được 7 năm, nhưng Thierry Blanc vẫn giữ trọn tình nghĩa và dành sự quan tâm đặc biệt khi gia đình vợ cũ gặp chuyện buồn.