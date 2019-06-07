Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Thierry Blanc - chồng cũ Phi Thanh Vân vẫn đến thắp hương khi biết tin bố vợ cũ qua đời.
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Ngày 3/6, Phi Thanh Vân đau đớn báo tin bố ruột vừa qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 81 tuổi. Trong những ngày diễn ra tang lễ, rất nhiều nghệ sĩ đã đến chia buồn cùng cô và gia quyến.
Tối qua (6/6), đêm cuối cùng trước khi đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, người chồng đầu tiên của Phi Thanh Vân cũng đã đến thắp hương. Đã ly hôn được 7 năm, nhưng Thierry Blanc vẫn giữ trọn tình nghĩa và dành sự quan tâm đặc biệt khi gia đình vợ cũ gặp chuyện buồn.
Hành động của anh được cộng đồng mạng hết lời ngợi khen, dù hết duyên vợ chồng nhưng vẫn còn tình, còn nghĩa. Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân cũng không quên gửi lời cảm ơn đến chồng cũ.
Phi Thanh Vân kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc vào năm 2008. Sau 4 năm chung sống, cặp đôi chia tay vì nhiều lý do như bất đồng quan điểm, ngôn ngữ, thiếu sự quan tâm… Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất khiến hôn nhân đổ vỡ là vì chuyện con cái. Nữ diễn viên Cô gái xấu xí bị sảy thai 2 lần, điều này khiến cô khá buồn và tuyệt vọng.
Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô tái hôn với doanh nhân Nguyễn Bảo Duy và có một cậu con trai đáng yêu. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa bao lâu, cả hai cũng nhanh chóng "đường ai nấy đi".