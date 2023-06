4 tháng không gặp, con trai không chịu gọi Đan Trường là ba, lý do phía sau thật sự bất ngờ

Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ca sĩ Đan Trường đã nhiều tháng không được gặp con trai. Anh chỉ trò chuyện với cậu bé qua điện thoại.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường đăng tải status kể về cuộc điện thoại với con trai. Sau 4 tháng không gặp mặt, nam ca sĩ dở khóc dở cười khi quý tử không chịu gọi mình là "ba" mà gọi thẳng tên "Đan Trường". Dù anh đã dạy cậu bé không được gọi thẳng tên mình nhưng không thành công, Thiên Từ đã quen miệng.

Đan Trường bên quý tử Thiên Từ - Ảnh: FB

Đan Trường tường thuật: "Cuộc hội thoại giữa Đan Trường và Thiên Từ!

Ba: Alo Alo.

Thiên Từ bắt máy: Mom, Đan Trường Call You (Mẹ ơi, có Đan Trường gọi).

Tôi nói ôi trời chuyện gì, phải con tôi không, nhìn qua Video call khi màn hình rõ rồi tôi thấy rõ là Thiên Từ mà.

Ba: Did you have Dinner yet? (Con ăn tối chưa?).

Thiên Từ: Yeah, I have already done (Dạ con ăn xong rồi).

Thiên Từ hỏi thêm: What are you doing, Đan Trường? (Đan Trường đang làm gì vậy?)

Ba nói: Don’t call me Đan Trường, call me Daddy, Ok? (Không được gọi Ba là Đan Trường, gọi Ba là Daddy nghe không?).

Thiên Từ: No, I like to call you that (Không, con thích gọi như vậy)".

Sau khi kết hôn, anh vẫn di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để tiện cho công việc và chăm sóc vợ con - Ảnh: FB

Sau khi biết được lý do, nam ca sĩ vô cùng xúc động. Anh vừa mừng vừa lo vì xa con quá lâu: "Tui bó tay con tui luôn. Hỏi ra thì mới biết từ ngày Thiên Từ xa Ba Trường, Thiên Từ hay xem mấy Video về Ba, và tập hát theo Tiếng Việt, và đặc biệt rất thích mấy Cô Chú hay kêu to Đan Trường... Đan Trường... Đấy là vì sao Thiên Từ thích gọi Ba là Đan Trường.

Ba con tui mới xa nhau có 4 tháng thôi chứ mấy... Xa lâu hơn nữa chắc Thiên Từ gọi mình là Anh Ba Khía luôn quá".

Tổ ấm hạnh phúc của Đan Trường hiện tại - Ảnh: FB

Thiên Từ là con trai đầu lòng của Đan Trường và bà xã Việt kiều. Cậu bé chào đời năm 2017 và đang sống tại Mỹ. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng con trai Đan Trường đã được công chúng đặc biệt quan tâm. Cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ và biết kiếm tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-thang-khong-gap-con-trai-khong-chiu-goi-dan-truong-la-ba-ly-do-phia-sau-that-su-bat-ngo-368693.html