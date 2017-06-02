4 năm sau The Voice Kids, cậu bé Ngọc Duy giờ ra sao?

4 năm sau chương trình The Voice Kids, cậu bé Ngọc Duy đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ với hình ảnh hiện tại.

Là thí sinh trong top 3 của đội HLV Thanh Bùi ở chương trình The Voice Kids mùa đầu tiên, Ngọc Duy được yêu mến bởi tính cách hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Sau khi kết thúc chương trình, cậu bé chuyển vào Nam sinh sống và học tập. Tuy nhiên Ngọc Duy hầu như không tham gia bất kì một hoạt động giải trí nào.

Gần đây, người hâm mộ hết sức bất ngờ với hình ảnh khác lạ của cựu thí sinh The Voice Kids này. Nếu như nhiều người lắc đầu với hình ảnh sành điệu của 'chị Bảy' Phương Mỹ Chi và sự nổi loạn của Quang Anh, người hâm mộ lại tỏ ra hài lòng vì hình ảnh ngoan hiền của cậu bé Ngọc Duy. Thỉnh thoảng, Ngọc Duy mới cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội.

Hiện tại, ngoài việc học tập thanh nhạc trường Nhạc viện TP.HCM, Ngọc Duy còn là thành viên của Soul Club, một nhóm nhạc do Thanh Bùi dẫn dắt. Nhóm được xây dựng tương tự như câu lạc bộ Mickey Mouse Club nổi tiếng thế giới của Mỹ.

Giật mình hình ảnh Phương Mỹ Chi già đi chục tuổi vì son phấn 'quá tay' Hình ảnh mộc mạc, giản dị với áo dài hoặc áo bà ba của cô bé dân ca Phương Mỹ Chi đã trở nên thân thuộc với khán giả suốt 4 năm nay.

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