4 năm sau ngày mất, xúc động hình ảnh vợ con cùng đồng nghiệp đến viếng mộ Trần Lập

Hậu trường 02/03/2020 17:08

Ngày giỗ lần thứ 4 của nhạc sĩ Trần Lập, ban nhạc 'Bức Tường' cùng vợ con của cố nghệ sĩ đến viếng mộ.

Trên Facebook, hình ảnh viếng mộ nhạc sĩ Trần Lập được ban nhạc "Bức Tường" đăng tải khiến nhiều người xúc động. Dù đã 4 năm trôi qua nhưng mọi người vẫn không quên người nghệ sĩ tài hoa một thời. 

Chị Mai Hoa - vợ Trần Lập cùng 2 con đến thắp hương tại phần mộ của chồng. Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy con trai và con gái của giọng ca "Tâm hồn của đá" đã trưởng thành hơn. 

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Vợ con nhạc sĩ Trần Lập đến thăm mộ - Ảnh: FB

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Các thành viên nhóm nhạc 'Bức Tường' vẫn nhớ đến người thủ lĩnh năm nào - Ảnh: FB

Các thành viên ban nhạc "Bức Tường" nhắn nhủ cố nhạc sĩ: "Cây hoa ban trắng đã được 4 tuổi, bằng ấy thời gian anh Trần Lập đi xa. Chúng ta vẫn luôn rất nhớ anh và sẽ tiếp tục thực hiện những việc còn dang dở. Dù ở nơi nào đó chắc hẳn anh sẽ hài lòng và luôn phù hộ cho gia đình nhỏ và Bức Tường thân yêu".

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Một số hình ảnh khác được đăng tải trong ngày giỗ cố nhạc sĩ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cư dân mạng vô cùng xúc động khi nghĩ về cố nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình cảm của đồng nghiệp dành cho Trần Lập.

"Mãi nhớ đến anh, thế hệ 8x luôn nghe anh hát một thời sinh viên. Chúc chị và các cháu mạnh khỏe, bình an. Anh người con Nam Định"; "Đã 4 năm rồi, dòng thời gian quá nhanh, vẫn nhớ Liveshow cuối cùng ấy, anh nén cơn đau trong mình và hát đầy nhiệt và tình"; "Thần tượng vẫn mãi trong lòng chúng ta, bất hủ"...

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Từ khóa:   Trần Lập vợ Trần Lập nhóm Bức Tường

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