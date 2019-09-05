Khi đứa con đầu lòng là bé Nguyễn Thị Trúc Đào lên 6 tuổi, vợ chồng anh dành dụm tiền để sinh thêm bé thứ 2 để nhà cửa thêm vui vầy. Cuối năm 2018, chị Hoa hạ sinh thêm 1 bé gái trong niềm vui mừng, hạnh phúc. Ngày ngày, sau giờ đi học, bé Đào phụ mẹ chăm sóc em gái, còn cha thì cố gắng làm lụng, kiếm tiền nuôi 3 mẹ con. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng anh chị luôn tự nhủ rồi mọi khó khăn sẽ qua.

Vợ chồng anh Nguyễn Thiên Vũ (29 tuổi, quê ở Bạc Liêu) cưới nhau năm 2011 và có với nhau 2 mặt con. Anh làm nghề đi biển thuê, vợ là Lý Thị Hoa (27 tuổi) đi làm công nhân, cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày. Cả gia đình sống trong 1 căn nhà dựng từ những tấm tôn cũ trên mảnh đất của một người trong làng.

Lúc này, một mình anh Vũ vừa chăm sóc vợ con mới sinh vừa đưa bé Đào đi khám, chữa trị. Bao nhiêu chi phí dồn dập, anh không còn xoay được nên vay mượn khắp nơi từ hàng xóm láng giềng đến bà con thân thuộc nhưng vẫn không đủ để chi trả tiền viện phí, vô thuốc cho con.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi đứa con thứ 2 mới được 4 tháng tuổi, hãy còn ẳm bồng trên tay thì vợ chồng anh biết tin bé Đào bị bệnh ung thư máu. Vừa mới sinh con, chưa kịp hồi phục sức khỏe , lại nghe tin con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hoa suy sụp tinh thần, không còn sức lực để chăm em bé.

'Dù sao cũng không bỏ mặc con'

Những ngày đầu mới phát bệnh, bé Đào bị sốt liên tục, uống thuốc nhưng không bớt. Anh đưa con đi chữa sốt ở bệnh viện tỉnh nhưng vẫn không khỏi, bác sĩ chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để khám kỹ hơn và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Bác sĩ cho biết bé bị ung thư máu, đồng thời chuyển qua bệnh viện Ung bướu TP.HCM hóa trị.

Hai cha con anh Vũ ăn bánh mì xin được từ hội từ thiện

"Lúc đó con tôi bị nóng sốt liên tục, gia đình cứ nghĩ con bị cảm sốt bình thường. Vợ sinh con nhỏ, một mình tôi vừa đi biển ngoài khơi, vừa dành thời gian đưa con đi khám uống thuốc nhưng vẫn không bớt. Thấy nguy hiểm, bác sĩ chuyển viện lên bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám, nhờ đó mới biết con bị ung thư máu.

Đến bây giờ vợ chồng tôi còn không tin đây là sự thật. Chẳng hiểu sao gia cảnh lại khó khăn đến lại nghiệt ngã như thế này. Vợ chồng mới cưới nhau, sinh con đẻ cái mong nuôi chúng nên người, có khó khăn bao nhiêu cũng cố gắng. Vậy mà bây giờ con lại bị ung thư máu, chúng tôi ngồi chỉ biết nhìn nhau mà rơi nước mắt.

Bác sĩ nói việc hóa trị cho con khả năng thành công là 50:50, còn tùy thuộc nhiều vào cơ địa, khả năng đáp ứng thuốc của từng người. Mỗi đơn thuốc lên đến hàng chục triệu đồng, hai vợ chồng cố gắng lo liệu, vay mượn khắp mọi nơi để có tiền cứu lấy con" - anh Vũ nghẹn ngào kể.

Từ khi vợ sinh con, mọi chi phí trong gia đình đều tự tay một mình anh Vũ gánh gồng. Khi con lâm bệnh nặng, cũng một mình anh chịu thương chịu khó chăm vợ con. Niềm mong mỏi lớn nhất của anh lúc này là con gái được khỏe mạnh, trở về với gia đình. Thế nhưng gia cảnh cùng cực, không có một mảnh đất nhỏ hay căn nhà để cầm cố, anh chỉ có nghề đi biển để nuôi lấy gia đình, chắt chiu lắm cũng thiếu trước hụt sau.

Nghe tin các bạn rộn ràng cắp sách đến trường, bé Đào mơ ước đi học trong vô vọng

Người trong vùng cũng khó khăn, anh cố gắng chạy vạy vay mượn cũng được vài triệu để đóng tiền viện phí. Nhưng rồi tiền cũng hết, gia cảnh họ hàng cũng khó khăn, mà lúc này tính mạng con lại nguy kịch, cần phải vô thuốc hóa trị, anh vội vay tiền nóng mấy triệu đưa con lên bệnh viện cứu lấy con. Có đôi lúc túng quẫn, không biết phải mượn tiền ở đâu, anh Vũ đã nhắm mắt đưa con trở về nhà mặc cho số phận.

"Vợ sinh em bé, con lâm bệnh nặng, mọi chi phí đều phải vay mượn. Bệnh này mà mượn vài ba triệu thì có đủ đâu vào đâu, quanh qua quẩn lại thì hết ngay thôi. Thế rồi lại tiếp tục đi mượn tiền nóng. Đến mức, con tôi đau nhức nhưng tôi mượn không ra tiền, đành đưa con về nhà, đợi điều gì đến rồi sẽ đến.

Trong những lúc đau đớn, nghe bạn bè hàng xóm chuẩn bị đi khai giảng năm học mới, bé Đào cũng khóc, bảo con muốn khỏe mạnh để được đi học như bạn bè. Tôi phải dỗ dành mãi, bảo con bị bệnh này không đi học được, để ba ráng chạy chữa cho con, khi nào khỏe rồi ba đưa con đi học" - Anh Vũ nói, cố nuốt nước mắt vào trong.

Ánh Vũ chăm sóc con gái, chỉ mong có tiền đóng viện phí, cứu lấy mạng sống cho con gái

Khi thấy con oằn mình vì đau đớn, anh Vũ lại đưa con lên bệnh viện Ung Bưới, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để cứu lấy con. Lòng người cha chỉ mong làm hết sức để cứu con mình, dù thế nào cũng không bỏ mặc con. Không có tiền ăn, hai cha con đi xin cơm từ thiện, xin từng ổ bánh mì và ngồi ăn, mong sống qua ngày.

Cả gia đình anh Vũ sống trong căn chòi dựng tạm từ những tấm tôn cũ trên đất nhà hàng xóm. Khi bé Đào lâm bệnh nặng, anh đưa vợ con về nhà nội sống, nhờ ông bà trông coi con những khi anh đi ra khơi xa. Nhưng chẳng biết bao nhiêu chuyến đi biển, bao nhiêu chuyến cá anh mới có thể trả được nợ nần và cứu chữa lấy mạng sống cho con gái? Anh Vũ nhìn đứa con gái mới lên 7 tuổi, mong ước được đến trường cùng bạn bè mà uất nghẹn, đau lòng không nói nên lời.

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Mọi đóng góp giúp đỡ bé Đào, quý độc giả vui lòng gửi về: anh Nguyễn Thiên Vũ (ba bé Đào), giường số 1, khoa nhi, lầu 2, khu B, bệnh viện Ung bướu, số điện thoại: 0962 582 594

Số tài khoản 070098045188 - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chi nhánh tỉnh Bạc Liêu

Chủ tài khoản: Lý Thị Hoa

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CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ bé Đào - Mã số 62

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