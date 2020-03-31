Mới hôm qua chị Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, ngụ xóm 5, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) ngất xỉu, được người thân đưa đi cấp cứu. Vừa trở về, sức khỏe còn yếu, nhưng thay vì nghỉ ngơi, chị vẫn gắng gượng làm việc để chăm lo cho 6 đứa con thơ. Từ ngày chồng qua đời, dù bản thân mắc trọng bệnh nhưng người phụ nữ này không cho phép mình nghỉ ngơi. Nợ nần chồng chất, đàn con thơ dại khiến chị không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân mình.

“Chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không được nghỉ ngơi, vẫn gắng phụ hồ để lấy tiền đi viện và nuôi đàn con ăn học. Ngày chồng mất, tôi đang mang thai đứa con thứ 6 vừa hơn 2 tháng. Ngoài 5 đứa con thơ, tôi còn gánh một khoản nợ hơn 150 triệu trước đây đã vay mượn để làm ăn, chữa bệnh cho chồng.

Gần 2 năm trước, anh Lê Văn Dung (chồng chị Hương) qua đời sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư thực quản.

Đứa lớn nhất của vợ chồng tôi vừa học lớp 10 cũng phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn. Chồng mất, tôi không biết xoay xở như thế nào khi trên vai gánh nặng đàn con thơ dại cùng khoản nợ lớn”, chị Hương thở dài chia sẻ.

Bé Quân (1 tuổi, con trai út của chị Hương) chào đời đã mồ côi bố- Ảnh: Mai Mai

Chồng mất sớm, bản thân chị Hương mang trọng bệnh, bụng mang dạ chửa nhưng chị vẫn gắng gượng bươn chải để làm chỗ dựa cho đàn con thơ.

Đàn con của chị Hương rất ngoan, thương yêu và tự chăm sóc nhau- Ảnh: Mai Mai

“Tôi mắc bệnh suy tim, sức khỏe yếu, ngất xỉu thường xuyên nhưng vẫn không có thời gian, tiền bạc để thăm khám, điều trị. Nhiều khi đau quá cũng chỉ đi khám tuyến huyện, lấy thuốc miễn phí do bảo hiểm hộ nghèo cấp. Bệnh tôi ngày càng nặng, không biết sống chết lúc nào. Nếu tôi có làm sao thì đàn con tôi sẽ sống thế nào đây”, thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng xấu số, chị Hương chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn.

Thảm cảnh gia đình

Cầm một xấp giấy tờ là giấy chứng nhận hộ nghèo, hồ sơ bệnh án, là sổ vay vốn... chị Hương cho biết thêm số tiền 150 triệu đồng vay mượn đến nay chưa trả được đồng nào. Chỉ tính riêng tiền lãi mỗi tháng đã 2,3 triệu đồng. Rồi tiền học hành của đàn con, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, thuốc thang của con cái lúc ốm đau... Trong khi đó, thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng.



Gia đình chị Hương là hộ nghèo triền miên của xã - Ảnh: Mai Mai

Ngước khuôn mặt đượm buồn về phía đứa con lớn đang lau mặt cho con út, chị Hương phần nào được an ủi. Có lẽ với người phụ nữ bất hạnh này, niềm động viên, hi vọng duy nhất là 6 đứa con (5 gái, 1 trai). Dường như thấu hiểu hoàn cảnh, đàn con của chị tỏ ra là những đứa trẻ ngoan, siêng năng, thương yêu nhau và vâng lời mẹ. Những lúc chị Hương đi làm, đàn con ở nhà đứa lớn chăm sóc đứa bé, phụ giúp mẹ công việc nhà như nấu nướng, giặt giũ, tự giác học bài.

Căn nhà nhỏ của người phụ nữ bất hạnh- Ảnh: Mai Mai

Nợ nần chồng chất, bệnh tật hành hạ khiến ngày đêm chị Hương không khỏi lo lắng về tương lai của đàn con. Chị lo đàn con phải bỏ học giữa chừng, tương lai mờ mịt, khoản nợ không có khả năng chi trả.

“Mẹ ngất xỉu thường xuyên khiến chị em cháu lo lắng lắm. Chắc mẹ bị bệnh rất nặng. Nhưng nhà cháu quá nghèo nên mẹ không dám đi viện, không có tiền mua thuốc uống. Chúng cháu đã mồ côi bố. Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì chị em cháu biết sống sao đây. Cháu thương mẹ, thương các em rất nhiều nhưng chẳng biết làm thế nào để giúp mẹ. Cháu ước mẹ có tiền chữa bệnh để làm chỗ dựa cho chị em cháu", em Lê Thị Hằng (con gái lớn chị Hương) trải lòng.

Sớm mồ côi bố, đàn con chị Hương ước mẹ có tiền chữa bệnh để có chỗ dựa- Ảnh: Mai Mai

Chồng mất sớm, chị Hương mang trọng bệnh nhưng vẫn phải gánh nặng cả đàn con thơ cùng khoản nợ hàng trăm triệu đồng trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Hoàn cảnh của người góa phụ bất hạnh đang rất cần sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm.