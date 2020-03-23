Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng ngày 9/3/2020. Bà Hồ Thị Lý (55 tuổi, ngụ xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) đạp xe đạp ra chợ mua thức ăn thì không may bị tai nạn giao thông. Cú va chạm mạnh với một chiếc ô tô khiến bà ngã lăn xuống đường, gãy nát chân trái.

“Điều gia đình tôi lo lắng nhất rồi cũng đến. Tôi gạt nước mắt, run rẩy ký vào giấy cam kết để bác sĩ cắt bỏ chân trái của mẹ. Khi tỉnh dậy, mẹ đau đớn, khóc rất nhiều. Cuộc đời của mẹ chưa một ngày được sống thanh thản, bình yên, nay lại gặp tai họa như thế này”, anh Lê Khắc Quỳ (23 tuổi, con trai bà Lý) thở dài chia sẻ.

Dù nhanh chóng được đưa đi bệnh viện, được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chân trái của bà đã bị gãy nát, không có khả năng phục hồi.

Nằm viện điều trị suốt gần nửa tháng với cái chân cắt cụt gần đến đầu gối nhưng bà Lý vẫn không thôi lo lắng cho sức khỏe của người chồng thần kinh cùng hai con gái mắc bệnh thiểu năng trí tuệ ở quê nhà.

Căn nhà cấp 4 cũ nát của gia đình bà Lý - Ảnh: Mai Mai

Dù vết thương chưa kịp lành, sức khỏe còn yếu nhưng bà Lý luôn miệng đòi xuất viện để về trông chừng, chăm sóc chồng con.

Thảm cảnh gia đình

Bà Lý kể, bà và ông Lê Khắc Quế (64 tuổi) sinh được 5 người con (3 gái, 2 trai) thì 2 người con gái là Lê Thị An (31 tuổi) và Lê Thị Long (19 tuổi) phải gánh chịu bất hạnh khi bị thiểu năng trí tuệ. Mọi sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Ông Quế cùng hai người con gái đều mắc bệnh thần kinh - Ảnh: Mai Mai

10 năm trước, ông Quế tự nhiên phát bệnh thần kinh, cười nói suốt ngày, ra vào thơ thẩn.

Chồng và 2 con gái đều lần lươt mắc bệnh, một mình bà Lý gồng gánh nuôi chồng, chăm đàn con trong khi kinh tế chỉ trông chờ hoàn toàn vào hai sào ruộng. Khó khăn chồng chất khiến gia đình bà luôn lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa.

“Cũng vì vất vả lại suy nghĩ nhiều nên mẹ tôi sinh chứng trầm cảm, thường xuyên bị đau đầu. Mỗi lần bệnh nặng mẹ tự nhốt mình trong nhà suốt nhiều ngày liền. Cũng may sau đó mẹ chịu điều trị bệnh mới khỏe trở lại”, anh Lê Khắc Quý (21 tuổi, con trai của bà Lý) chia sẻ.

Cũng theo anh Quý, gia đình 7 người nhưng 4 người gồm bố, mẹ và hai người chị gái đều được trợ cấp của nhà nước theo diện người khuyết tật nặng, với số tiền 405.000 đồng/người/tháng. Anh Quỳ và anh Quý cùng một người chị gái (28 tuổi) may mắn bình thường, khỏe mạnh thì đi làm thuê xa nhà, cố gắng chắt góp tiền bạc gửi về phụ mẹ thuốc thang, trang trải sinh hoạt cho cả gia đình.

Chị Long (19 tuổi) con gái bà Lý mắc bệnh thiểu năng trí tuệ - Ảnh: Mai Mai

“Từ ngày mẹ bị tai nạn, anh em tôi phải nghỉ việc thay nhau người chăm mẹ ở bệnh viện, người chăm lo cơm nước cho bố và hai chị gái ở quê nhà. Bệnh tật, tai họa khiến gia đình tôi như bị dồn vào đường cùng, nợ nần chồng chất”, anh Quỳ ngậm ngùi.