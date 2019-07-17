Trưa ngày 29/6/2019, khi đi làm về thấy nóng nực nên anh Đức đi tắm. Ngay sau khi thay đồ và bước lên căn gác, anh bị xuất huyết não và ngã xuống sàn nhà. Bà Năm (mẹ anh Đức) thấy con trai nằm sóng soài vội gọi hàng xóm qua đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện Quân y 175.

Anh Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1971, ở TP.HCM) làm nghề thợ hồ, hiện đang sống cùng mẹ già 82 tuổi tại quận Gò Vấp. Hàng ngày, sau những giờ làm việc mệt nhoài, anh Đức trở về ăn bữa cơm chiều cùng mẹ. Nghề phụ hồ bữa làm bữa nghỉ nên đồng lương ít ỏi hàng tháng cũng chỉ đủ trang trải chi phí trong nhà cũng như tiền thuốc men cho mẹ già những khi trái gió trở trời.

Bác sĩ Trương Xuân Bách, Khoa hồi sức cấp cứu, người điều trị cho anh Đức thông tin: "Bệnh nhân có tiền căn huyết áp rất nặng. Ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Hiện tại, trình trạng về tri giác đã được cải thiện, tuy nhiên, về hô hấp còn yếu, lại bị viêm phổi bội nhiễm nên phải thở máy liên tục. Tiên lượng thời gian điều trị còn kéo dài và viện phí rất cao".

Tại bệnh viện, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu bước đầu chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não, rối loạn tri giác và đột quỵ. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay, giúp anh thoát khỏi nguy kịch. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị an thần, tiếp tục thở máy, dưỡng não và kiểm soát huyết áp.

Mẹ già ngóng tin con hàng giờ

Khi chúng tôi tiếp xúc, anh Đức đã có thể mở mắt nhưng vẫn phải hỗ trợ thở máy liên tục. Trên giường bệnh, anh nằm mê man và chưa cử động tay chân. Sau khi bác sĩ thăm khám, y tá sẽ tiến hành chăm sóc cho bệnh nhân, tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng (anh trai của anh Đức) cho biết: "Đức nằm trong bệnh viện đã gần nửa tháng nay nhưng tình trạng hồi phục sức khỏe vẫn còn chậm và yếu. Tôi không dám thông báo cho mẹ biết về tình hình cụ thể của Đức, cũng không dám dẫn mẹ đến thăm vì sợ bà đau lòng. Bà cũng mắc bệnh tim, nên tôi lo khi thấy Đức trong phòng Hồi sức cấp cứu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe".

Từ khi anh Đức nhập viện cấp cứu, ông Dũng đã bỏ hết công việc vào chăm em. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại cơ cực hơn khi số tiền viện phí đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Ông Dũng đã vay mượn những chỗ quen biết để đóng tạm tiền viện phí cũng như trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, chi phí điều trị cho đến khi anh Đức phục hồi sức khỏe và có được khả năng lao động là rất lớn, ông Dũng không biết xoay sở ra sao.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình - Ảnh: Trăm Nguyễn

Suốt bao nhiêu năm qua, anh chăm chỉ làm việc nuôi mẹ già. Bà Năm tuổi già sức yếu, lại mắc bệnh tim mạch đã lâu nên anh Đức luôn cố gắng sống đúng mực, không làm gì để mẹ phải buồn lòng. Trong căn nhà có hai mẹ con, anh Đức vừa là nguồn lao động chính, vừa là nơi tâm tình, chỗ dựa tinh thần cho người mẹ đã ở tuổi xế chiều. Nay anh bị đột quỵ phải nhập viện, chưa biết khi nào sức khỏe mới ổn định và có thể trở lại làm việc khiến cuộc sống trở nên túng quẫn, căn nhà trống vắng một cách lạ thường.

Anh Đức đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện Quân y 175, gia đình không dám cho bà Năm vào thăm, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh: Trăm Nguyễn

Những ngày qua, gian nhà nhỏ của bà Năm đã thiếu vắng đứa con trai hiếu thuận. Bữa cơm thường ngày chỉ có hai mẹ con, nay chỉ một mình bà ngồi ăn lặng lẽ. Người mẹ già lại lo lắng hơn khi không biết phải xoay sở ra sao để có tiền đóng viện phí cũng như điều trị cho con. Ngày ngày, bà Năm trông ngóng tin con, chỉ mong con trai sớm lành bệnh trở về ăn bữa cơm vui vầy.

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Mọi đóng góp giúp đỡ anh Đức vượt qua căn bệnh quái ác, quý độc giả vui lòng gửi về:

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM)

Số tài khoản: 2011100038004 - Ngân hàng Quân đội (MB Bank) Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Nội dung: Giúp đỡ bệnh nhân Đức, Khoa Hồi sức cấp cứu (A2)

Điện thoại: 0378891986 (gặp anh Nguyễn Quang Thuấn, Ban Bảo vệ an ninh dân vận)

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ anh Đức - Mã số 35

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

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