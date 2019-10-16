Hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nguyễn Văn Đoan (1966) và chị Nguyễn Thị Thủy (1966) ở xóm Đông Nam xã Quang Thành huyện Yên Thành (Nghệ An) đã nghèo khó còn phải chăm hai người mắc bệnh tâm thần, trong khi đó còn hai đứa con đang đến trường ăn học không ai trong xã không biết đến. Chúng tôi vừa bước chân vào đến cổng nhà anh Đoan, một người con trai dáng mảnh khảnh, gương mặt hốc hác với mái tóc bù xù vội vàng chạy từ trong nhà vụt ra cửa sau.

Ngồi chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh của mình, bà Nguyễn Thị Thủy rầu rĩ :“Hai vợ chồng cưới nhau năm 1987, có với nhau 5 đứa con nhưng một đứa đã mất. Thằng Quang bị như vậy từ năm lớp 9, đến đầu năm 2013 thì bệnh nặng hơn nhiều. Nó bỗng nhiên ít nói đi, hay cáu giận đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi là mẹ nó còn không thể lại gần, muốn tắm rửa cho nó cũng không được. Hơn 6 tháng nay không được tắm rửa. Thấy người lạ là nó lại bỏ đi lên trên đồi sau nhà đến tối mịt mới về vào bếp ăn cơm.”

Người con trai vừa chạy đó là Nguyễn Văn Quang (1996) đứa con thứ hai của ông Đoan và bà Thủy, đã mấy năm nay bỗng nhiên trở nên khác thường, hễ gặp người lạ là bỏ chạy, thường xuyên la hét đập phá đồ đạc trong nhà.

UBND xã Quang Thành xác nhận Quang bị tâm thần đặc biệt nặng. Ảnh: Xuân Thủy

Trong 4 đứa con hiện giờ của hai vợ chồng, đứa con đầu Nguyễn Thị Vinh (1992) đi làm công nhân ở ngoài Bắc Ninh. Đứa con thứ hai là Quang, học đến lớp 9 thì trở nên khó gần, ít nói lầm lũi hơn trước. Quang thường xuyên cáu tức, thấy người lạ là bỏ chạy, hay gây gổ với người nhà, đập phá đồ đạc trong nhà. Cuối năm 2013 đến nay, gia đình ông Đoan đã đưa Quang đi thăm khám rất nhiều nơi nhưng bệnh tình không khỏi. Hoàn cảnh đã vậy, vợ chồng ông Đoan còn phải cố gắng mưu sinh để nuôi hai đứa con đang đi học. Đứa con thứ ba là Nguyễn Văn Quý (1998) đang theo học một trường Đại học sư phạm ở sài gòn. Quý thương mẹ cha vất vả đã phải tự mình bươn chải học hành tự chăm sóc bản thân ở nơi đất khách. Đứa con thứ tư là Nguyễn Văn Trung (2005) hiện tại đang học lớp 9 trường làng. Hàng ngày, Trung ngoài đi học vẫn ở nhà phụ mẹ cha cơm nước, giặt giũ.

Quyết định trợ cấp của UBND huyện Yên Thành cho Quang do bị tâm thần nặng. Ảnh: Xuân Thủy

Chăm thêm người O ruột bị tâm thần

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình mình, bà Thủy lau vội những giọt nước mắt trên gò má hốc hác, bà buồn bã nói:” Ngoài thằng Quang ra, hai vợ chồng chúng tôi còn phải chăm thêm em gái ruột ông Đoan bị bệnh tâm thần. Em nó không nói không cười đã nhiều năm nay, chỉ biết đi ra đi vào nhà. Mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân cũng không tự làm được. Tôi làm chị dâu phải thay chồng chăm sóc. Sáng tối cả ngày chăm sóc hai người không thể làm gì phụ giúp chồng.”

Người O ruột Nguyễn Thị Đông bị bệnh tâm thần không nói không cười được gia đình ông bà Đoan chăm sóc. Ảnh: Xuân Thủy

Em gái ông Đoan là chị Nguyễn Thị Đông (1970) mắc bệnh đã nhiều năm nay được gia đình ông Đoan đưa về nhà chăm sóc. Chị Đông trước kia vẫn bình thường như bao người khác, thế nhưng đến năm 1987 chị bỗng nhiên mắc bệnh như bây giờ. Thân hình chị Đông gầy gò đi rất nhiều, người ít nói hẳn, lầm lì, chỉ biết làm theo người khác không nói năng được gì.

Khi thấy người lạ đến gần, chị Đông cúi gầm mặt xuống, hai tay ghì chặt song cửa sổ. Chị ú ớ vài câu rồi ngồi bệt hẳn xuống nền nhà. Phải khó khăn lắm bà Thủy mới dìu được chị Đông nằm lên giường.

Chị Đông không thể tự chăm sóc bản thân, mọi việc sinh hoạt ăn uống của chị đều do một tay bà Thủy chăm sóc. Ảnh: Xuân Thủy

Đến giờ ăn, bà Thủy phải dành cả tiếng đồng hồ để dỗ như dỗ đứa trẻ lên ba ăn hết bát cháo. Mọi sinh hoạt ăn uống tắm rửa đều một tay bà Thủy lo hết. Thậm chí, chị Đông không tự chủ được cả việc đại tiện hằng ngày của mình, vệ sinh ngay trên giường, sàn nhà việc dọn dẹp lại đến tay bà Thủy.

Hoàn cảnh khó khăn buộc ông Đoan phải sớm tối vắng nhà để đi làm keo, phụ hồ kiếm chắt từng đồng để về mua sữa, đong gạo, lo tiền học tập cho hai đứa con. Ông Đoan đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhiều đêm hàng xóm vẫn nghe những tiếng chửi bới, đập phá đồ đạc của Quang, thấy bà Thủy lúi húi lau dọn giường chiếu cho chị Đông.

Bà Thủy không giấu nổi cảm xúc của mình khi chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình. Ảnh: Xuân Thủy

Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ không có đồ đạc gì đáng giá, những đồ đạc hai vợ chồng tích cóp làm lụng đều bị Quang đập phá hết. Tài sản đáng giá nhất chỉ là chiếc xe máy “cà tàng” mà ông Đoan dùng để đi làm hằng ngày.

Tài sản quý giá nhất trong căn nhà cấp 4 nhỏ chỉ là chiếc xe máy "cà tàng" ông Đoan dùng để đi làm thuê hằng ngày. Ảnh: Xuân Thủy

Đem câu chuyện hoàn cảnh của gia đình vợ chồng ông Đoan bà Thủy trao đổi với ông Phan Đức Tiến – Phó chủ tịch UBND xã Quang Thành, ông Tiến cho biết:” Hoàn cảnh gia đình ông Đoan và bà Thủy rất khó khăn, xã đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho gia đình ông bà. Rất mong sự quan tâm, sẻ chia của những nhà hảo tâm để giúp đỡ phần nào cuộc sống gia đình vợ chồng ông bà Đoan và Thủy.”