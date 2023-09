Vợ chồng chị Nhi sinh được 4 đứa con gái: Bảo Thi (9 tuổi), Bảo Xuyên (7 tuổi), Bảo Chi 2(4 tuổi) và Bảo My (20 tháng tuổi). Hai vợ chồng cùng mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ khi các con ra đời, chị Nhi tạm ngưng công việc để chăm lo cho các con, thỉnh thoảng đi làm thuê kiếm tiền phụ chồng trang trải cuộc sống.

Nhìn con gái mới 15 tháng tuổi phải oằn mình gánh chịu đau đớn do căn bệnh ung thư máu gây ra, chị Trần Thị Yến Nhi (32 tuổi, quê ở Châu Đốc, An Giang) không cầm được nước mắt. Ngồi bên giường bệnh canh ven cho con gái, chị Nhi xót xa kể về gia cảnh khó khăn và căn bệnh ung thư máu đã hành hạ đứa bé thơ dại.

Cuối năm 2017, bé Bảo My chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình nhỏ. Ngày ngày, các chị lớn phụ mẹ trông em, còn cha thì cố gắng bán vé số từ sáng đến khuya để chăm lo cho mấy mẹ con. Thế nhưng, khi mới vừa 15 tháng tuổi, bé Bảo My đã mắc căn bệnh ung thư máu khiến không khí gia đình trở nên buồn tủi và cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Bé My ngoan ngoãn tự xúc cơm ăn mà không cần mẹ đút

Hơn 5 tháng trời ròng rã, chị Nhi cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Vì còn quá nhỏ tuổi, sức khỏe yếu nên bé My bị căn bệnh quái ác hành hạ đau đớn khôn nguôi. Ngày ngày nhìn con gái khóc lóc, lười ăn rồi rên rỉ mỗi khi đêm về, chị Nhi nghẹn lòng cầu mong ơn trên phù hộ cho con vượt qua căn bệnh này.

Chị Nhi nhớ lại những ngày đầu con phát bệnh và kể trong hai hàng nước mắt. "Khi con gần 15 tháng tuổi, tôi thấy trên người con xuất hiện các vết bầm tím. Tôi nghĩ chắc cháu tập đi bị té nên mới vậy. Sau hai tuần, đầu con xuất hiện các cục u, sức khỏe yếu dần, bỏ ăn, sắc da nhợt nhạt.

Bệnh ung thư máu hành hạ khiến bé đau nhức, khó chịu trong người và khóc triền miên

Tôi đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh thì bác sĩ cho biết bé bị ung thư máu và lập tức chuyển vào bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Cả nhà ai biết tin cũng ngỡ ngàng. Một đứa bé mới tuổi tập ăn tập nói đã phải mang trong mình nhiều đau đớn, vợ chồng tôi càng nghĩ càng thương".

Vào bệnh viện, phần vì lạ chỗ, phần vì căn bệnh hành hạ nên bé My khóc triền miên. Đêm về cũng là lúc cơ thể bé đau đớn hơn nên chị Nhi phải thức trắng đêm trông coi con. Căn bệnh hành hạ bé gái mới 15 tháng tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm trở nên gầy còm, ốm yếu.

Căn bệnh ung thư máu hành hạ cơ thể yếu ớt khiến em quấy khóc liên tục

"Các chị thương em lắm, cứ nghe nói em bị gì là lo lắng và khóc sướt mướt rồi gọi điện thoại hỏi thăm em suốt ngày. Con bé lớn lúc nào cũng động viên mẹ và em cùng cố gắng để em được mạnh khỏe, nhanh chóng xuất viện về với mấy cha con.

Ở nhà, chị lớn sẽ thay mẹ cha chăm lo, nấu ăn, giặt giũ cho 2 đứa em. Khi anh Hạnh đi bán vé số về, mấy cha con ăn uống rồi gọi điện hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con ở bệnh viện. Nghe mẹ nói em bị rụng hết tóc, các chị khóc bù lu bù loa đòi lên thăm em nhưng lại không có tiền đi xe đò." - Chị Nhi tâm sự.

Bệnh nhân nhí động viên nhau ăn uống để có sức khỏe chiến đấu với căn bệnh quái ác

Từ ngày chị Nhi vào bệnh viện chăm sóc bé My, anh Hạnh càng làm việc nhiều hơn để có tiền chữa trị cho con gái. Hàng ngày, anh đi bán vé số từ 2 giờ sáng đến 7 giờ đêm mới về đến nhà, chỉ mong kiếm được thêm vài đồng đóng viện phí cho con. Nếu như trước đây, anh Hạnh còn có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động thì bây giờ mỗi ngày người cha chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày. Anh sợ nếu một tờ vé số không được bán đi, thì sẽ không có thêm 1000 đồng đóng viện phí cho con gái.

Em oằn mình khóc vì căn bệnh ung thư máu biến chứng, gây sốt và nổi hạch khắp cơ thể

Thế nhưng, mỗi toa thuốc lên đến hàng chục triệu đồng là số tiền khổng lồ so với thu nhập ít ỏi (1000 đồng/tờ vé số) của người cha. Vì vậy, hiện tại việc điều trị ung thư máu, cứu vớt sự sống cho bé My đang rơi vào ngõ cụt. Sức khỏe bé yếu dần, không ăn uống được và tiếp tục những chuỗi ngày đau nhức triền miên. Những đêm dài nghe con khóc rồi lên cơn co giật, chị Nhi chỉ ước mình có thể thay con gánh chịu những đau đớn này.

Mọi đóng góp giúp đỡ bé My vượt qua căn bệnh quái ác, quý độc giả vui lòng gửi về: Chị Trần Thị Yến Nhi (mẹ bé My), số điện thoại: 0979197127

Số tài khoản 1603205600106 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh TP.HCM

Chủ tài khoản: Trần Thị Yến Nhi

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ bé My - Mã số 45

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307

Trân trọng cảm ơn!

