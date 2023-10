Giảm cân nên ăn gì vào buổi tối theo lời khuyên chuyên gia

Ăn tối sai khoa học có thể gây nhanh tăng kí lô đối với những người thừa cân, béo phì. Bởi buổi tối là thời điểm dễ tăng cân, tích mỡ. Giảm cân nên ăn gì vào buổi tối? Thử tìm ra phương pháp để bổ sung năng lượng và sức khỏe cho cơ thể trong bữa tối mà vẫn giảm cân hiệu quả sau đây.

Thực đơn bữa tối giảm cân hiệu quả cần đặc biệt lưu tâm đến loại, lượng thực phẩm

1. Nguyên tắc bữa tối để giảm cân khoa học

Tích tụ mỡ thừa vùng bụng do món ăn vào bữa tối và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tăng cân nhanh. Chúng ta có xu hướng thèm ăn vào buổi tối do cơ thể đã cạn dần năng lượng. Hơn nữa, sau một ngày dài hoạt động, ban đêm là lúc cơ thể ít hoạt động nên dễ bị tích tụ mỡ do lượng dinh dưỡng dư thừa.