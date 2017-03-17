Vợ Tuấn Hưng vừa hạ sinh con gái nặng 3,18kg

Nam ca sĩ 'Nắm lấy tay anh' chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân khi vợ vừa hạ sinh con gái.

"Con là Nguyễn Trần Mỹ Anh ( tên ở nhà là bé Son). Lúc 9g11 sáng nay con quyết định ra gặp Bố Mẹ, gia đình và tất cả mọi người ạ. Con cân nặng 3,18kg, cao 48cm.

Mấy hôm con cũng nghe Bố con nói chuyện Mẹ con được sinh vào tầm này thì Bố sẽ bay từ Châu Âu về tổ chức tiệc đầy tháng cho con (nói gì nói tổ chức đúng ngày vẫn hay hơn ạ). Với lại Trẻ con ai chả thích quà ạ. Nên sáng nay con chính thức gửi lời chào tới Thế giới tươi đẹp này ạ. Con hiện tại chưa được dùng điện thoại và Facebook nên có gì mọi người cứ liên lạc qua Bố Mẹ con cũng được ạ" - Tuấn Hưng viết trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tuan-hung-vua-ha-sinh-con-gai-nang-3-18kg-185162.html