Việt Trinh về miền Tây làm gái quê, động viên bà con vượt qua hạn hán

Chị chia sẻ:"Thời gian qua, Việt Trinh quay phim ở miền Tây và sống với bà con, Việt Trinh mới thấy được sự cơ cực của bà con miền Tây khi phải trải qua đợt hạn hán lịch sử này. Nhiều vùng khan hiếm nước ngọt sinh hoạt, không có nước tưới nên nhiều ruộng lúa chết khô không kịp thu hoạch".

Mặc dù rất bận rộn với lịch quay phim và ghi hình show Hát Vui – Vui Hát ở TP.HCM nhưng Việt Trinh rất nhiệt tình với các hoạt động xã hội.

Nữ MC của Hát Vui – Vui Hát cùng với 10 thí sinh xuất sắc của chương trình đã đến với xã Hiệp - xã nghèo nhất trong 23 xã của huyện Ba Tri trong cái nắng như đổ lửa.

Ở đây, người dân chủ yếu làm trồng lúa, dừa, hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm và tôm với quy mô nhỏ lẻ. Do nằm gần biển, An Hiệp chỉ có hai mùa: mùa nước mặn và nước sạch. Nước mặn không thể sử dụng được trong trồng trọt và chăn nuôi; trong khi đó, nguồn nước sạch cũng bị nhiễm phèn, ảnh hưởng với việc sử dụng trong sinh hoạt.

Khi đến đây, MC Việt Trinh và các thí sinh Hát Vui – Vui Hát đã rất xót xa khi thấy những cánh đồng khô cằn nứt nẻ, những thở ruộng chết cháy khi còn non. Bà con vùng khô cằn phải bỏ ruộng vì không còn cách cứu lúa. Các giếng nước ngọt đều đã cạn kiệt, nước mặn xâm nhập và theo người dân nơi đây thì phải đợi khoảng 4 tháng nữa mới có mưa nên bà con đang phải mua nước ngọt về sử dụng với giá rất đắt, còn canh tác lúa và cây ăn trái thì không có cách nào khác là đợi mưa.

Khi nghe tin Việt Trinh và các thí sinh Hát Vui – Vui Hát về thăm, bà con miền Tây đã chào đón nồng nhiệt và thể hiện sự quý mến với "người đẹp Tây Đô". MC Việt Trinh cùng các thí sinh đã đi đến những gia đình khó khăn để chia sẻ và động viên bà con.

Tại đây, Việt Trinh đã "tận mục sở thị" cảnh người dân tiết kiệm nước ngọt chỉ để nấu nướng, phải lấy nước mặn cũng đang khan hiếm lên sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Các thí sinh Hát Vui Vui Hát cũng phục vụ những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" để chia sẻ với bà con khó khăn.

MC Việt Trinh tâm sự: "Bà con nông dân mình khổ quá! Việt Trinh và các thí sinh Hát Vui – Vui Hát hy vọng sẽ có nhiều đơn vị chung tay giúp đỡ bà con vượt qua đợt hạn hán lịch sử này. Cũng mong rằng sẽ sớm có mưa để có nước ngọt cho bà quay lại trồng lúa và cây ăn trái".

Sau khi thăm bà con miền Tây, Việt Trinh đã phải về lại TP.HCM để chuẩn bị ghi hình tiếp cho bộ phim của cô. Các thí sinh của Hát Vui – Vui Hát tuy ai cũng bị cháy nắng sau chuyến đi nhưng tất cả đều rất vui vì có thể chia sẻ phần nào khó khăn cùng với bà con miền Tây. Sau chuyến đi, cả nhóm đang chuẩn bị cho đêm thi chung kết tiếp theo của chương trình.

Hát Vui – Vui Hát hiện đang phát sóng đến tập thứ 2. Tập thứ 3 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h tối nay (26/3) trên kênh THVL1.

Ngoài 2 giám khảo chuyên môn là Phương Thanh và Ngọc Sơn, đêm thi thứ 3 sẽ có sự góp mặt của 2 ekip huấn luyện. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh trổ tài và gây ấn tượng với các chuyên gia của 2 ekip huấn luyện. Ekip 1 mang tên Thuyền hoa gồm ca sĩ Đông Đào, huấn luyện hình thể Kỳ Phương, chuyên viên trang điểm Phước Lợi, stylist Xuân Hải, ekip 2 mang tên Đa sắc gồm ca sĩ Hoàng Bách, huấn luyện hình thể Ngọc Hiền, chuyên viên trang điểm Hồ Khanh và stylist Nhã Trúc.

Chương trình Hát Vui – Vui Hát do công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng EMCO - Chăm sóc thâm quầng mắt thuộc Công ty Dược phẩm Thiên Khánh..