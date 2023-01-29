Việt Hương nói gì khi liên tục nhận được lời chúc sớm sinh quý tử

Giải trí 29/01/2023 15:39

Những chia sẻ của nghệ sĩ Việt Hương khi liên tục nhận lời chúc sớm sinh thêm quý tử đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

 

Trên trang Facebook cá nhân, Việt Hương đã đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái cưng của mình. Nữ danh hài cho biết trong những ngày Tết vừa qua, nhiều người chúc cô sinh thêm được quý tử. Tuy nhiên, Việt Hương cảm thấy điều đó không cần thiết vì có 1 cô con gái đã đủ.

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Việt Hương chia sẻ cảm xúc khi được chúc sinh thêm quý tử. (Ảnh: FB Việt Hương)

Việt Hương nói gì khi liên tục nhận được lời chúc sớm sinh quý tử - Ảnh 2
Theo như nữ nghệ sĩ chia sẻ do cơ địa nên việc sinh con của cô gặp khó khăn nên cô hạnh phúc khi có ái nữ bên cạnh là đủ rồi.

Việt Hương từng chia sẻ, trước đây, mình từng trải qua nhiều vất vả khi sinh con gái đầu lòng. Nữ danh hài bị vỡ ối nhưng phải đến 12 giờ đồng hồ sau đó mới sinh con. "Hơn nữa khi Hương ở bệnh viện, chồng và mẹ Hương về nhà gần đó để lấy thêm đồ dùng, Hương chuyển dạ lần nữa. Đến khi tình hình nguy cấp, đứa con bị ngạt, hạ nhịp tim nên bác sĩ chụp thuốc cho Hương để mổ mà không có người thân nào bên cạnh", Việt Hương nhớ về hành trình "vượt cạn" của mình.

Đến nay, nhóc tì khó sinh năm nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và có thành tích học tập khủng khiến ba mẹ tự hào. Việt Hương cho biết khi còn học ở Mỹ, con gái từng là 1 trong 10 học sinh giỏi nhất trường và được tuyển thẳng từ mẫu giáo lên lớp 2.

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Tuy là danh hài đình đám, thế nhưng Việt Hương rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân với người hâm mộ

Mới đây, Việt Hương đã đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái cưng của mình. Cô chia sẻ: "Mùng 7! Còn mùng còn Tết, cả nhà ăn tới đâu rồi? Mẹ con em vẫn đi diễn sân khấu, chưa có ăn bao nhiêu xuống thêm 1kg. Có 1 đứa con gái cũng được, mình hiếm con? Tết ai cũng chúc đẻ thằng con trai. Do cơ địa mình sanh khó, thập tử nhất sinh, 47 tuổi đẻ sao ra"

Theo như nữ nghệ sĩ chia sẻ do cơ địa nên việc sinh con của cô gặp khó khăn nên cô hạnh phúc khi có ái nữ bên cạnh là đủ rồi. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận có cánh dành tặng hai mẹ con Việt Hương như:

- Mới nhìn em cứ tưởng 2 chị em. Chúc gia đình chị luôn luôn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, vạn sự như ý.

- Đẻ ra nhiều tác phẩm và sản phẩm nghệ thuật cho bà con thưởng thức là đẻ dài dài được nha chị ơi.

- Nhìn hai mẹ con đẹp quá, con gái càng lớn càng xinh.

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Cặp đôi rất tự hào về ái nữ tài giỏi của mình. (Ảnh: FB Việt Hương

Nhạc sĩ Hoài Phương bén duyên cùng danh hài Việt Hương năm 2005, khi cô qua Mỹ lưu diễn. Sau nhiều lần gặp gỡ, cả hai nảy sinh sự đồng cảm, yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân năm 2007. Thời điểm đó, Việt Hương bỏ lại sau lừng sự nghiệp đang kỳ nở rộ tại quê nhà, sang Cali cùng chồng vun vén hạnh phúc. Hoài Phương khi ấy đang dạy học tại tiểu bang Utah cũng ngừng hẳn để về ‘xây tổ ấm’ cùng vợ.

Những năm vừa qua, Việt Hương liên tục đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để công tác và về thăm gia đình. Cho đến cách đây 3 năm, Hoài Phương đã chính thức đưa con gái về Việt Nam định cư ở gần vợ. Họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm.

Cặp đôi Việt Hương - Hoài Phương là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng trong showbiz Việt. Cả hai ghi dấu ấn qua các tác phẩm nghệ thuật cũng như hành trình thiện nguyện ấn tượng. Tuy là danh hài đình đám, thế nhưng Việt Hương rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân với người hâm mộ, đặc biệt là mọi thông tin về cô con gái ruột. Cặp đôi hạn chế cho con lên sóng, có lẽ vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư cho con.

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