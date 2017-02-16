Tưởng bế tắc sau chia tay Phi Thanh Vân, Bảo Duy có ngay tình mới xinh đẹp?

Trong khi đó, Phi Thanh Vân dành thời gian đi du lịch nhân sinh nhật con trai. Trên Facebook, nữ diễn viên 'Clô gái xấu xí' thường xuyên live stream vui vẻ, thay vì buồn bã sau đổ vỡ tình cảm.

Chồng thứ 2 của Phi Thanh Vân là Bảo Duy đã đơn phương ly hôn vào đúng ngày Lễ tình nhân 14/2 sau nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Theo đó, Bảo Duy đã khỏi nhà, không được gặp mặt con trai, ở khách sạn nhiều ngày và chuẩn bị ký hợp đồng thuê một căn biệt thự ở quận 2.

Mới đây, trong ngày lễ Valentine, Bảo Duy bị rò rỉ hình ảnh khi hẹn hò lãng mạn cùng một cô gái lạ xinh đẹp. Theo đó, cặp đôi ngồi trên bàn tiệc với hoa và nến vô cùng lãng mạn. Ngay sau đó, nhiều người cho rằng, Bảo Duy đã có 'người mới'.

Trên Facebook cá nhân của cô gái lạ này cũng chia sẻ: "Tâm sự cùng người lạ. Hôm qua ngày gì mà Phượng cũng được tặng hoa đây. Anh em ta cùng hướng về phía trước, không vì một người mà đánh mất mình".

Trao đổi với Bảo Duy, anh cho hay, cô gái này tên Nhật Phượng, sinh năm 1987 và đang là một người mẫu tự do. Anh quen biết Nhật Phượng gần đây và cô cũng có hoàn cảnh tương tự mình hiện tại.

"Trước khi tôi và Phượng gặp nhau, chúng tôi cũng có thời gian trò chuyện. Tôi được biết Phượng cũng vừa trải qua hoàn cảnh giống như tôi. Chúng tôi tâm sự rất nhiều về cuộc sống. Chính vì vậy ngày Valentine khi cô đơn thì tôi cũng ngỏ lời mời Phượng đi ăn tối chia sẻ cả chuyện riêng tư lẫn công việc." - Bảo Duy cho hay.

Chồng cũ Phi Thanh Vân còn dành cho nữ người mẫu bó hoa. "Tôi cũng chuẩn bị thêm hoa để tạo cảm tình trước người con gái mình sắp gặp mặt chứ không như mọi người nghĩ" - anh tiết lộ.

Phi Thanh Vân và Bảo Duy bắt đầu xảy ra mâu thuẫn vào dịp Tết vừa qua. Nữ diễn viên tố chồng cũ ngoại tình, nghiện ngập... cô còn chia sẻ loạt tin nhắn trao đổi và hình ảnh Bảo Duy về nhà đập phá nhà cửa để đòi gặp con. Tuy nhiên, Bảo Duy lên tiếng phủ nhận mọi điều Phi Thanh Vân 'gán ghép' cho anh?.