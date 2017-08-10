"Chị Bảy" dân ca Phương Mỹ Chi vừa dính phải vụ lùm xùm, bị cô Út - Phương Quế Như tố vô ơn, thiếu lễ phép. Cô Út của Phương Mỹ Chi được biết đến là người hiền lành, luôn đứng sau lưng hỗ trợ cháu gái từ những ngày đầu tiên chập chững đến với cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Biến chứng của căn bệnh tiểu đường làm cho Quế Như bị mù đôi mắt, khiến cô không thể theo đuổi niềm đam mê mặc dù bản thân sở hữu giọng hát khá mượt mà.

Đó là lý do vì sao cô Út đặt trọn niềm tin vào cô cháu gái và luôn tự hào khi cô bé có thể thay mình mang những giai điệu dân ca ngọt ngào đến với khán giả. Tình cảm, thân thiết và có mối quan hệ gia đình ruột thịt là thế nhưng đột nhiên cô Út lại tố cáo gia đình Phương Mỹ Chi quay lưng lại với mình, khiến hàng triệu khán giả một phen sốc nặng.

Đứng trước scandal lớn nhất kể từ khi đoạt giải Á quân Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi không chọn cách im lặng như thường thấy, cũng không tố cáo ngược lại cô Út mà em mà quyết định đứng ra xin lỗi. Đồng thời, chị gái Phương Mỹ Chi cũng thay cô bé giải thích với khán giả để vấn đề không tiếp tục bị đẩy đi quá xa.

Cách xử lý của một cô bé mới chỉ 14 tuổi Phương Mỹ Chi trước scandal được xem là một cách xử lý thông minh. Lời xin lỗi của "Chị Bảy" được đưa ra đúng thời điểm, không chỉ giúp cô Út Quế Như nguôi giận mà còn nhận được sự cảm thông của phần đông người hâm mộ.

Diễn viên Bảo Thanh

"Im lặng là vàng", dựa vào lưng chồng, bình thản như không... là những hành động mà Bảo Thanh làm ngay sau khi dính nghi án động trời “ve vãn” đồng nghiệp.

Trước đó, Bảo Thanh bị vợ diễn viên Việt Anh và vợ diễn viên Hồng Đăng hợp lực tố cáo cô “giả tạo” khi một mặt thì nhắn tin rủ rê, thả thính nam diễn viên Người phán xử, mặt khác lại thường xuyên khoe khoang rằng mình yêu chồng con vô bờ bến trên trang cá nhân.

Đứng trước scandal, Bảo Thanh bình tĩnh đến mức cô không hề để cho người “gây chiến” hay khán giả biết được rằng cô đang lúng túng một chút nào. Mặc cho Hương Trần có thêm đồng minh là vợ của diễn viên Lâm Minh Thắng, mặc cho dư luận nôn nóng chờ đợi một lời giải thích thì nữ diễn viên sinh năm 1990 vẫn vô tư nhận các hợp đồng quảng cáo và đăng tải hình ảnh thường nhật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trái ngược với tất cả những gì mà fan của Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng lo lắng, Bảo Thanh không hề bị ảnh hưởng bởi những lời trách móc xỉa xói của cư dân mạng đổ dồn về phía mình.

Biết rõ sớm hay muộn thì cũng cần phải lên tiếng trong chuyện này, Bảo Thanh chờ cho mọi việc lắng xuống rồi cô mới trả lời phỏng vấn báo chí về mối quan hệ giữa cô và Việt Anh. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên VNExpress, Bảo Thanh không hề đề cập hay khẳng định những tin nhắn lan tràn trên mạng có phải là của cô hay không? Nữ diễn viên chỉ khéo léo phân trần rằng, mối quan hệ của cô và nam đồng nghiệp chỉ là bạn bè bình thường.

Đọc những dòng chia sẻ của Bảo Thanh, khán giả lại tiếp tục "bán tính bán nghi" không biết liệu có phải Hương Trần đã cố ngụy tạo chứng cứ nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình của nữ diễn viên xinh đẹp?

Người mẫu Kỳ Hân

Kỳ Hân đã từ bỏ công việc người mẫu và lùi về sau hậu trường để chăm sóc gia gia đình, tuy nhiên cô vẫn thường xuyên bị nhiều khán giả chỉ trích là không hề khéo léo khi không biết cách xoa dịu dư luận, khiến cho scandal chuyện tình 3 người giữa cô, Mạc Hồng Quân và Khánh Ly đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Câu chuyện đã xảy ra từ lâu nhưng làn sóng phản đối tình yêu của nữ người mẫu chân dài và nam cầu thủ quê gốc Hải Dương vẫn đang tiếp diễn. Lý do là bởi Kỳ Hân quá ngoan cố khi thỉnh thoảng lại đăng tải những chia sẻ ngụ ý đá xéo hot girl Hà Thành và con trai riêng của Mạc Hồng Quân.

Người hâm mộ cho rằng dù sao Kỳ Hân cũng là người đến sau mà lại đến trong thời điểm nhạy cảm khi Khánh Ly đang mang thai thì cô cũng nên hiểu cho nỗi đau của Khánh Ly mà có cách xử lý khôn khéo hơn.

Giả sử nếu Kỳ Hân cứ im lặng mà vun vén cho hạnh phúc của mình thì sẽ được nhiều người thông cảm hơn là thường xuyên khoe khoang hạnh phúc cũng như bênh vực ông xã trước sai lầm trong quá khứ.

Hơn nữa, Kỳ Hân lại thẳng thừng tuyên chiến với cư dân mạng với câu nói: "Đừng cố giúp tôi nổi tiếng bằng những bình luận trên mạng xã hội", điều đó lại càng khiến cho cựu người mẫu không được lòng nhiều người.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà có lẽ là ca sĩ vướng phải scandal nhiều nhất trong showbiz Việt. Trước khi yêu đại gia Chu Đăng Khoa, Hồ Ngọc Hà được nhận xét là khá thông minh trong cách xử lý scandal. Thế nhưng, trái ngược với những im lặng khôn ngoan từ những scandal trước đó, lần dính scandal này Hồ Ngọc Hà lại không biết cách xử lý êm đẹp khiến cho khán giả vô cùng nổi giận.

Một khi đã yêu người đàn ông có vợ lại còn vô tư công khai tuyên chiến với vợ của nữ đại gia, thái độ đó của cô khiến cho Hồ Ngọc Hà mất đi không ít người yêu mến. Hàng loạt khán giả tuyên bố quay lưng lại với “Nữ hoàng giải trí”. Thậm chí nhiều bà mẹ bỉm sữa còn kêu gọi nhau hình thành nên một làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy trong lịch sử showbiz Việt.

Câu chuyện tình cảm tay ba giữa Chu Đăng Khoa - Vân Anh và Hồ Ngọc Hà khá ồn ào trong làng showbiz Việt và kéo dài hơn 2 năm. Mãi cho đến khi nữ ca sĩ Tìm lại giấc mơ và đại gia kim cương chính thức đường ai nấy đi thì scandal này mới lắng xuống.

Ai cũng hiểu, khi đã là người nổi tiếng thì phải đối mặt với nhiều thị phi và phải chấp nhận những chuyện riêng tư của mình bị người khác đưa ra mổ xẻ. Tham gia vào showbiz đồng nghĩa là người đó phải có đủ bản lĩnh để đối mặt với rất nhiều scandal bủa vây. Tuy nhiên, vấn đề là các những người nổi tiếng ấy, các sao Việt, ứng phó với scandal như thế nào để không làm xấu đi hình ảnh của mình đã cố công xây dựng.

Chuyện đó mới là chuyện khó!