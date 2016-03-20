Trực tiếp: Đêm Chung kết The Remix 2016

Đêm chung kết The Remix sẽ diễn ra vào lúc 21h, Chủ nhật, ngày 20/3/2016 và được tường thuật trực tiếp từ Nhà thi đấu Quân khu 7.

Ở Đêm chung kết The Remix, mỗi thí sinh ngoài phần trình diễn ca khúc solo thì họ còn phải kết hợp với 1 khách mời đặc biệt trong tiết mục song ca.

Các ca sĩ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình trong đêm thi mang tính chất quyết định. Soobin sẽ thể hiện đúng phong cách sôi động, cực chất của mình qua bài hát Vui đi em. Đây cũng là ca khúc anh lựa chọn thực hiện MV và vừa ra mắt trong thời gian qua. Ở phần song ca, Soobin Hoàng Sơn sẽ cùng với “Quán quân Giọng hát Việt mùa 2” – Vũ Thảo My trình diễn ca khúc Trái tim không ngủ yên. Đây cũng là món quà mà Soobin muốn dành tặng để tưởng nhớ đến vị nhạc sĩ tài hoa đáng kính của làng âm nhạc Việt Nam: nhạc sĩ Thanh Tùng.

Noo Phước Thịnh trên sân khấu của buổi tổng duyệt.

Maya cũng lựa chọn một bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng và thể hiện cùng với Đức Phúc – Quán quân Giọng hát Việt mùa 3. Còn Noo Phước Thịnh kết đôi với hai khách mời nhí là “bé lủng” Nhã Thy và “hoàng tử mắt hí” Mai Chí Công qua một tiết mục đặc biệt. Đây hứa hẹn sẽ là phần trình diễn ấn tượng “đốn tim” các fan hâm mộ.

Ở phần solo, Noo Phước Thịnh sẽ thể hiện một ca khúc “mới toanh” của nhạc sĩ trẻ Đỗ Hiếu được sáng tác theo thể loại RNB, và Maya sẽ trình diễn ca khúc Dựa – “đứa con tinh thần” mới của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truc-tiep-dem-chung-ket-the-remix-2016-65665.html