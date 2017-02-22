Triệu Vy bị cô giáo chủ nhiệm chê “quê mùa”

Giải trí 22/02/2017 16:09

Triệu Vy cùng cô giáo chủ nhiệm thời đại học Thôi Tân Cầm cùng trở thành ban giám khảo cho kỳ thi tuyển sinh năm nay của Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Học viện điện ảnh Bắc Kinh là một trường của uy tín trong công tác đào tạo những diễn viên, đạo diễn có tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Trước đây, Triệu Vy cũng theo học tại ngôi trường này, điều đặc biệt nhất cô và Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh cùng học chung một lớp.

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Triệu Vy bị cô giáo chủ nhiệm chê “quê mùa” - Ảnh 2
Triệu Vy và cô chủ nhiệm Thôi Tân Cầm có dịp hội ngộ nhân dịp tuyển sinh khóa mới của Học viện điện ảnh Bắc Kinh

Ngay từ khi còn là sinh viên Triệu Vy đã rất nổi tiếng khi “Hoàn Châu Cách Cách” được công chiếu. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Vy đã tiếp tục học nghiên cứu sinh chuyên ngành đạo diễn của Học viện điện ảnh Bắc Kinh, năm 2012 với tác phẩm “Gửi thanh xuân” Triệu Vy đã tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành được đào tạo.

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Cô giáo Thôi Tân Cầm chia sẻ khi mới vào trường Triệu Vy cái gì cũng không biết

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Nhưng bây giờ Triệu Vy đã trở thành một ngôi sao lớn

Lần trở lại trường cũ này, Triệu Vy và giáo viên chủ nhiệm cũ là cô giáo Thôi Tân Cầm cùng trở thành thành viên ban giáo khảo cho đợt tuyển sinh năm nay của Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Cô Thôi Tân Cầm cũng chia sẻ về những năm tháng đầu tiên khi Triệu Vy bước chân vào trường rất quê mùa, cái gì cũng không biết, nhưng bây giờ Triệu Vy đã trở thành một ngôi sao lớn, không những thành công trong sự nghiệp mà cô còn rất thành công trên con đường kinh doanh. Triệu Vy đúng là một tấm gương để những thế hệ sau này của Học viện điện ảnh Bắc Kinh học tập theo.

 

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